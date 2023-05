Meteorolog Ingvild Villa i Tromsø har et enkelt råd til nordlendingene.

– Man må børste støv av shortsen og bruke den i dag.

For meteorologene melder nemlig om rundt 20 grader og sol flere steder i Nord-Norge.

Men gleden blir kortvarig.

I dag meldes det for eksempel om 16 varmegrader og full sol på Bjørnfjell i Ofoten.

Men allerede fra i morgen blir det kaldere – og på torsdag blir det minusgrader, snø og stiv kuling. Og slik vil det fortsette ut uka. Også flere andre steder er det meldt snø, for eksempel på Saltfjellet.

Bjørnfjell ligger riktignok 500 meter over havet, så det blir heldigvis ikke snø overalt.

Nede ved havet ligger Narvik. Her er det 18 grader i dag, men også her blir det kaldere i dagene som kommer. Ikke like kaldt som i fjellet, men tre grader og regn er ikke noe å juble for det heller.

Slik ser langtidsvarselet ut for Bjørnfjell:

Foto: Andreas Budalen

– Sommeren gjør comeback

– I dag er det fint så å si i hele landet, forteller meteorolog Villa.

Men det blir en kortvarig endring. Det kommer inn litt nedbør i kveld og i natt både på Vestlandet og på Østlandet.

Den store forskjellen mellom landsdelene er at sommeren gjør comeback østafjells.

Se bare på langtidsvarselet for Oslo:

Foto: Andreas Budalen

– Væromslaget vil føles ekstra dramatisk

Vestlandet har hatt en fin helg, men der kommer det inn et værskifte. Og Vestlandet nord for Stad og Trøndelag vil delvis plages av det samme lavtrykket som Nord-Norge vil gjøre.

Men like ille som det blir i nord, blir det altså ikke.

Det ligger et høytrykk øst for oss, som har gitt det fine været over hele landet. Men dette svekkes og erstattes av lavtrykk i nord. Med disse frontene som vil gi nedbør i nord følger det også med et temperaturskille.

– Væromslaget vil føles ekstra dramatisk når vi har det som fint som i dag, sier Villa.

I Bodø kan temperaturen synke ned i fem grader i løpet av uka. Det samme vil skje i Tromsø, Alta og Svolvær.

Ifølge Villa vil lavtrykket preget været helt inn i helgen.

– Når man ser Nord-Norge under ett kan vi ganske sikkert si hva som vil prege været den kommende uka.

Et lite håp er det likevel.

– Det kan være lokale variasjoner.