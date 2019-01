I 28 minus tok Eirik dette majestetiske bildet av «Norges råeste turisthytte»

1200 meter over havet, nær Okstindene og Vestisen på Helgeland i Nordland, ligger Rabothytta. Den arkitekttegnede hytta ble allerede før den var ferdigbygd presenteret i flere internasjonale friluftsmagasin og vakt oppsikt i Paris.

– Den lå der så majestetisk og totalt nediset, forteller Eirik Grønning.

Grønning er aktivt medlem i Hemnes turistforening. Søndag skulle han opp for å sjekke at hytta var like hel som før jul.

– Det er ikke så mange som kommer seg opp dit på denne tiden av året. Den ligger jo oppe på breen på 1200 meters høyde. Etter mye om og men kom jeg meg til slutt inn gjennom døra på baksiden – etter å ha brukt både spade og isøks.

Foto: @eirik_gronning på Instagram / Eirik Grønning

– Norges råeste

Bjerkaværingen ser på seg selv som en aktiv turgåer, både i lokalområdet og på forskjellige turistforeningshytter.

Da han så hvordan hytta, som nærmest ligger midt på Helgeland, var preget av vinterens snøfall, var han raskt oppe med mobilkameraet.

Selv om gradestokken viste 28 kuldegrader.

– Dette er noe av det råeste naturen byr på her oppe. Jeg holdt på å fryse av meg fingrene, for det var så kaldt. Dette må jo være Norges råeste turisthytte. Den er så majestetisk uansett årstid, men ekstra spesiell når den er så nediset som her.

Eirik Grønning pleier ofte å ta med sønnen Sebastian (6) på tur. Her fra Rabothytta. Foto: Eirik Grønning / Privat

Og den bitende kulda kommer ikke til å gi seg med det første, ifølge meteorologene.

– Vi har fortsatt mye fralandsvind på Helgeland, så det ser ikke ut til at det blir så mye varmere. Noen variasjoner av kaldhet kommer det naturligvis til å være, men temperaturene kommer til å holde seg godt på minussiden, sier vakthavende meteorolog Sevim Müller.

– En av de mest populære

Hytta, som ligger i Hemnes kommune, rundt 40 kilometer sør for Mo i Rana på Helgeland, åpnet for snart fem år siden. Flere tusen dugnadstimer ligger bak.

Og prislappen? Drøyt 10 millioner kroner.

– Dette er ei veldig populær hytte. På sommeren er den så godt som fullbooket, og vi ligger nok på et par tusen overnattinger i året – noe som gjør den til en av de mest populære ubetjente DNT-hyttene, forteller Svein Arne Brygfjeld, driftsleder for hytta.

Brygfjeld blir av mange sett på som far til Rabothytta. Han er enig med turkollega Grønning i at hytta midt på Helgeland ligger værutsatt til.

– Spesielt nå i januar, når vi er inne i den røffeste tida på vinteren. Hytta ligger veldig krevende til vær- og klimamessig. Folk som tenker seg opp på denne tida av året bør være særdeles fjellvant.

Slik så det ut da hytta åpnet 16. august 2014 Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da hytta åpnet 16. august 2014