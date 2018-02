I 20 år har hun ventet på full stilling – mange er i samme situasjon

Bare 29 prosent av helsefagarbeiderne i norske kommuner jobber heltid, viser tall fra KS. Tallet er noe høyere for sykepleiere, men totalt sett jobber kun drøye én av tre pleiere i helse-, pleie- og omsorgssektoren i kommunene heltid.

Hjelpepleier Torgunn Gunnarsen har jobbet på Sølvsuper helse- og velferdssenter siden det åpnet i 2014. Hun har ventet i 20 år på å få en stillingsprosent på 100 prosent.

– Som enslig er du nærmest avhengig av å ha en full stilling. For mitt vedkommende vil jeg få en mer avslappet tilværelse, det vil bli en del lysere fremover nå, sier hun til NRK.

Norge trenger 45.000 flere årsverk i kommunale tjenester frem mot 2026. Flere kommuner jobber nå for å få flere over i heltidsstillinger. Denne uken gjorde Bodø kommune om 37 deltidsstillinger til heltidsstillinger. Mange fikk løftet stillingsprosenten, men jobber fremdeles ikke heltid.

– Ekstravakter for å få endene til å møtes

De siste 20 årene har vært strevsomme år preget av usikkerhet. Gunnarsen sier hun har gått en lang vei for å få heltidsjobb og anslår at hun i snitt har gått opp 0,5 prosent årlig.

– Det har vært strevsomt, og nesten umulig. Jeg brukte omtrent 18 år på å komme meg fra 75 prosent stilling til 92,5 prosent, forteller hun.

For Torgunn har det vært lettere å få endene på stikklakenet til å møtes enn i privatøkonomien. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Gunnarsen sier hun har sluppet å «sette tæring etter næring», men har levd sparsommelig.

– Jeg har ikke vært på sultegrensen, men likevel er det klart man har måttet ta på seg ekstravakter for å få endene til å møtes, sier hun.

– Et skrikende behov

Gunnarsens historie er langt fra unik. Dette er en realitet hun tror mange helse- og sykepleiere må forholde seg til daglig, men hun håper at det vil endre seg.

Forbundsleder i Norges Sykepleier Forbund (NSF) Eli Gunhild By sier at tiltakene de har gjort i Bodø kommune monner, men at det fortsatt er langt igjen.

– I fjor var 10.000 sykepleierstillinger lyst ut, og bare halvparten av disse var hele stillinger. Det er veldig store forskjeller på kommunene, sier By til NRK.

Forbundsleder Eli Gunhild By i NSF mener flere må få heltidsstillinger. Foto: NRK

Sammen med KS, Delta og Fagforbundet er sykepleierforbundet enige om at dette er noe de må ta tak i.

– Man ser at der man faktisk har klart å få det til, der handler det både om politiske vedtak og om at arbeidsgivere er helt bevisst på at de lyser ut hele stillinger. Mitt råd er at de kommunene som ikke får det til, ser til de som får det til, sier hun.

– Ingen gulrot i sikte

Med en bølge av eldre som kommer tror ikke Gunnarsen at vi må vente til 2026 før vi ser utfordringene, det tror hun vil skje ganske raskt. Hun tror det viktigste vil være å gjøre jobben attraktiv.

– Jeg håper vi skal kunne få et trekkplaster til disse stillingene. Fast stilling er ikke vanskelig å få, men det er å komme seg opp slik at du klarer deg.

– Hva er gulrota for dem som utdanner seg til helsefag i dag?

– Det er ikke noe særlig å utdanne seg til en jobb der du sitter igjen med ei bitte liten stilling, der du verken har råd til hus eller å komme deg inn på boligmarkedet. Akkurat nå er det ingen gulrot i sikte.