Hytteeier fortviler over at det populære fiskevannet fortsatt lekker

Bilder viser at vannstanden er betydelig skrumpet inn. Det samme skjedde for halvannet år siden. Da ble årsaken sett i sammenheng med bygginga av den 3,2 kilometer lange Kjernfjelltunnelen.

Deler av vannet ligger rett over tunnelen i Saltdal kommune i Nordland.

I fjor sommer gjorde Statens vegvesen tiltak for å prøve minske lekkasjen fra vannet. Men hytteeiere i området mener det ikke har fungert godt nok.

Det var Saltenposten som først omtalte saken.

– Vi synes det er synd, særlig hvis det blir varig lav vannstand her. Det ene er at det er blitt stygt. Det er en ting, men jeg bekymrer meg mer for livet i og ved vannet, sier Marit Nilsen Bjørklund.

Familiehytta til Marit Nilsen Bjørklund ligger like ved Tjernfjelltjønna. Bjørklund frykter at fisken skal forsvinne. Foto: Privat

Hun og familien har hytte like ved det populære fiskevannet. Bjørklund frykter at fisken i vannet kan forsvinne på sikt.

– Sånn som det er med fisk som ikke får mulighet til å gyte fordi denne bekkeosen og bekken er tørr.

Statens vegvesen har flere forklaringer

Knut Sjursheim er prosjektleder i Statens vegvesen. I en e-post til NRK skriver han at da de var på befaring 30. oktober var vannet islagt.

Vannstanden ble målt til i underkant av 90 centimeter under normalen.

Sjursheim sier at tettearbeidene, som ble gjennomført i tunnelen i fjor, har fungert.

Målinger som ble gjort like etter, viste at vanninntrengingen i den delen av vannet som ligger underTjernfjelltjønna, ble betydelig redusert.

– Å få en fjelltunnel 100 % tettet er meget krevende, og noe innlekkasje i en tunnel må alltid påregnes. Det kan ikke utelukkes at vannstandsreduksjonen i tjønna nå i høst delvis skyldes at vannet lekker inn i tunnelen, skriver Sjursheim.

Statens vegvesen mener at også andre forhold spiller inn. Tjernfjelltjønna er oppdemmet. I utløpet av vannet er det plassert ei demning. Denne er lite trolig tett, mener Sjursheim.

I tillegg viser værstatistikken til Meteorologisk institutt at det ble registrert lite nedbør både på seinsommeren og i høst.

MYSTERIUM: Vannet i Tjernfjelltjønna i Saltdal er i tilbakegang og ingen kan forklare hvorfor. En teori er at tunnelbygging i fjellet under vannet, fører til at vann lekker ut. Foto: Manfred Hüttepohl

Naturvernområde

Tjernfjelltjønna ligger i et landskapsvernområde. Det betyr at området skal beskyttes mot inngrep som i vesentlig grad kan endre karakteren til landskapet.

Bjørklund mener det ikke er gjort her.

– Når tjønna renner tom for vann, satt på spissen, er ikke det å ta vare på naturen.

Hun forteller at faren hennes på 84 år aldri har sett så lite vann i tjønna som i høst. Da de var opp ved vannet i midten av oktober fikk de sjokk.

– Det var kommet litt snø, og det var begynt å legge seg is på vannet. Det så ganske stygt ut med masse drivved som lå opp imot kanten. Det var litt sjokkerende å oppleve. Vi synes det var litt trist å se. Det ødelegger litt av idyllen rundt der.

Fylkesmannen i Nordland er koblet inn i saken.