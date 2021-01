Flere tusen hytter mangler brannvernutstyr

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

skum- eller vannapparat på minst 9 liter

skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Kravet er det samme til fritidsboliger og hytter som vanlige boliger.

Kilde: Lovdata.no