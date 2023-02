Søndag kveld ble fire turister sendt til sykehus, etter at hytta de bodde på i Lofoten ble blåst på havet og knust til pinneved.

Politiet opplyser til NRK at de er i full gang med sin etterforskning. Blant annet ble de involverte turistene avhørt i dag.

NRK møtte dem på politistasjonen på Leknes. De ønsket ikke å bli intervjuet, verken før eller etter avhøret. To av turistene ankom avhøret på krykker.

I etterkant av ulykka er det mange som spør seg hvordan hytta kunne bli feid på havet på den måten.

– Det jeg tenker er at her mangler det totalt vindforankring.

Professor Per-Arne Sundsbø mener hytta ikke var festet i det hele tatt, etter å ha sett bildene fra stedet. Foto: Frida Brembo / NRK

Det sier professor Per-Arne Sundsbø når NRK viser ham bildene fra Lofoten.

Han jobber ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik.

En av de tingene han jobber med mest, er vindbelastning på bygg.

– Jeg må ta forbehold, jeg har bare bildene å gå på. Men et bilde kan fortelle ganske mye. Og her ser det ut som at standarden ikke er fulgt, sier han.

NRK har vært i kontakt med en av eierne av campingplassen. Han vil ikke kommentere tekniske forhold, før de er klarlagt.

Hytta som står ved siden av den som blåste på havet, ble også flyttet av vinden, men der gikk det heldigvis bedre. Den er nå sikret med tau. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Ferdigbygde hytter fra Estland

Sundsbø er klar på at man normalt ville ha festet en bygning til fjellet eller et fundament som har tilstrekkelig vekt og er dypt nok i bakken slik at vinden ikke klarer å flytte bygget.

– Hva ser det ut som at er gjort her?

– Det ser ut som at bygget bare er satt oppå steiner, uten noe som helst fundamentering eller forankring. Her har ikke forskriftene vært fulgt i det hele tatt, og det er manglende byggekontroll, sier han.

Det som var igjen av hytta, som lå i fjæra nedenfor der den tidligere sto. Alle eiendelene til turistene er også borte. Foto: Tommy Johansen

Hyttene på 27 kvadratmeter er ferdigbygd i Estland, og fraktet på trailer til Å gjennom Finland og Sverige. Hyttene består av stue og kjøkkenkrok og bad og hems.

Professoren er tydelig på at man må følge forskriftene når man skal sette opp bygg som dette. Spesielt i områder hvor det kan blåse mye, som i Lofoten.

– Jeg tror dette hadde gått bra, hvis man bare hadde fulgt standarden.

– Håper det ikke er mange

Det er byggteknisk forskrift som stiller krav til hvordan bygg skal bygges.

– Generelt kan vi si at byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det blant annet tåler vind og andre forventede laster.

Det sa Edvard Høsteng Rød til NRK tidligere denne uka. Han er overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Professor Per-Arne Sundsbø håper at dette bare er et enkelttilfelle.

– Dette er litt ekstremt. Jeg håper at det ikke er mange som mangler forankring som dette. Men det er tøffe krav til byggebransjen nå, og det skal gjøres fort og billig. Og det er ikke alltid det kontrolleres like bra.

Ankom avhør på krykker

NRK har vært i kontakt med en av eierne, Vidar Femdal Røe. Han er nå i Lofoten.

– Min oppmerksomhet er først fremst rettet mot gjestene som var utsatt for ulykken. Jeg kan ikke kommentere tekniske forhold før de er klarlagt. Jeg kan forsikre om at jeg tar dette på største alvor, og vil iverksette alle nødvendige tiltak, skriver han i en tekstmelding til NRK.

Turistene, som i dag ankom politistasjonen på krykker, og tydelig berørt av søndagens hendelse, har tidligere sagt til NRK at de vil anmelde hytteeieren.

Dette fordi de mener at hytta ikke var godt nok sikret.

– Vi er mindre imponert over dem som har satt opp disse hyttene, sier Vincent Dussauze fra Frankrike.

Han opplyser til NRK at han i tillegg til å anmelde eierne av campingplassen til politiet vil de og søke om erstatning.

– Vi var i livsfare, og alt vi hadde med oss ligger på havets bunn, sier han.