Hyller leserinnlegg: – Fenomenalt bra

Tittel: «To ord om parkeringa i Svolvær sentrum»

Innlegg: «Fy faen!»

Det var hele leserinnlegget som stod i avisa Lofotposten onsdag.

Tidligere i år kunne leserne se et annet kort leserinnlegg stå på trykk. Den gang med tittelen «Den derre rundkjøringa ved Amfi i Svolvær» og etterfølgende: «Herregud».

Mannen bak den populære Instagram-kontoen badesken med nesten 170.000 følgere, Ken André Ottesen, hyller «trenden». Han kaller det «fenomenalt bra!».

Ken André Ottesen er begeistret for leserinnlegget.

– Fantastisk! Av og til er det største problemet med leserinnlegg at de blir så sinnssykt lange. Kunsten er å få fram budskapet med få ord.

– Det gjør skribenten her på en eksemplarisk måte. Det er herlig nordnorsk som neppe hadde kommet på trykk i en avis på Sørlandet.

På Instagram-kontoen henter Ottesen fram overskrifter fra lokalaviser landet rundt. Dette leserinnlegget har fått mange «hjerter», og allerede blitt en personlig favoritt til Ottesen.

– I romjula skal jeg ha en årskavalkade, og da er det mulig at dette blir «årets leserinnlegg». Det er en gullfavoritt!, sier Ottesen til NRK.

Få parkeringsplasser

Komiker Atle Antonsen har også fanget opp leserinnlegget, og delt det på sin Instagram-profil. Han skriver:

– To ord om nordlendinger: de leverer!

Marius Engen Haugen er mannen bak leserinnlegget. Foto: John Inge Johansen / NRK

NRK har ikke lykkes få en kommentar fra Antonsen direkte.

Mannen bak leserbrevet heter Marius Engen Haugen. Han synes det er artig at det blir lagt merke til.

– Hva er det du reagerer på i leserinnlegget?

– I hovedsak er det organiseringa. Det er for lite parkeringsplasser her. Jeg sliter hver morgen når jeg skal på jobb, med å finne parkering.

– Har du fått noe svar fra kommunen?

– Nei, de har ikke kommet med noe svar. Men jeg gleder med til å lese hva de kommer med.

Lover bedring

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp), sier budskapet kommer godt fram – tross få ord.

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp). Foto: Vågan kommune

– Det å kun fatte seg i korthet er en nordnorsk egenskap man kan sette pris på.

Når det kommer til kritikken, sier Johnsen at de har innført et nytt parkeringssystem som har vakt misnøye.

Det handler blant annet om at kommunen har overtatt ansvaret for å påse at regler blir fulgt, og at bilister ikke parkerer for lenge i gater med éntimesparkering.

Ifølge Johnsen håndheves reglene strengere enn før. Noe ikke alle tilsynelatende er like begeistret for.

– Så har vi litt få parkeringsplasser. Vi ser på et nytt parkeringshus. På sikt skal det bli en bra løsning.

Innlegget på Instagram-kontoen badesken.