Etter å ha fått flere konserter ødelagt av skravling blant publikum rant til slutt begeret over for Unni Wilhelmsen. I et innlegg på Facebook som er delt over 4.500 ganger skriver hun at prating på konsert er noe Norge har slitt med i mange år.

«Dette forekommer MYE mer i Norge enn i andre land. Når størrelser som Robert Plant og mange andre de siste årene gjentar dette etter å ha spilt Norge og til og med går av scenen i protest, så er det på tide å ta en titt på seg selv.»

I juni i år tok Led Zeppelin-vokalist Robert Plant, ifølge Avisa Nordland, et oppgjør med publikum i Bodø og ba folk dempe pratingen.

Etter å ha lest innlegget fra Wilhelmsen ville Havnafestivalen i Sandnessjøen gjøre noe med problemet.

– Vi vil at både artistene og publikum skal ha det bra på vår festival. Så nå får de mest skravlesjuke et eget telt med bar og sitteplasser. Der kan de prate så høyt og lenge de bare vil, sier Morten Rudi Johansen.

Det var Helgelands Blad som først omtalte saken.

Robert Plant ba pulikum i Bodø om å dempe seg under konserten i juni. Foto: Roy Bjørge

Bedre opplevelse for alle

Teltet med navnet Skravlesonen blir plassert litt bak og på siden av scenen slik at de som er der fortsatt kan høre litt av musikken. Men pratingen fra teltet vil ikke høres blant publikum, skal vi tro arrangøren.

– Folk som kommer på festival treffer ofte mye kjentfolk, og jeg skjønner at de har lyst til å prate. Men så er det andre som drar dit i hovedsak for å høre på musikken, og nå håper vi at dette gjør opplevelsen bedre for alle, sier Johansen.

Festivalen har lagt ut et innlegg på sin Facebook-side om den nye skravlesonen og mange er positiv til nyheten.

– Veldig gode nyheter

Unni Wilhelmsen berømmer Havnafestivalen for å ta problemet med bråkete publikummere på alvor. Foto: Backstage Management og Produksjon AS

Unni Wilhelmsen tar også imot tiltaket med åpne armer. Hun tror ikke at kulturen med snakking på konsert forsvinner i Norge over natta, men mener dette er en god start.

– De har valgt å ha en positiv tilnærming til dette, og det er så kult. Jeg er kjempeglad hvis jeg kan bidra til at folk tar dette problemet mer alvorlig, sier Unni Wilhelmsen.

Hun skal selv stå på scenen to ganger under festivalen i Sandnessjøen, som arrangeres 9. og 10. august. Oppfordringen nå er at publikum sier ifra til de som bråker.

– Nå kan folk på en hyggelig måte si: «Folkens, vet dere hva? Det finnes et telt der borte og der er det lov å prate. Vær så snill å gå dit, så kan vi andre høre på musikken».

Følger med fra scenen

Morten Rudi Johansen håper flere festivaler setter opp en egen snakkesone.

– Vi håper dette kan dempe pratingen under konsertene litt, men jeg tror det er vanskelig å få det helt bort. Det blir spennende å se underveis, sier han.

Og ei som helt sikkert er enda mer spent enn arrangøren er Unni Wilhelmsen.

– Jeg kommer til å følge nøye med på om folk faktisk benytter seg av teltet. Nå har de fått et eget sted og bør derfor bruke det, sier hun.