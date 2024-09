Saken oppsummert Tre personer ble drept i Sørfold-tragedien, natt til første nyttårsdag.

For familien som sto igjen har det vært viktig å prate om hendelsen. Både med hverandre, men også andre.

Psykisk helserådgiver i Bodø kommune, Lena Karlson, roser familiens håndtering av situasjonen. Det samme gjør Unni Heltne, spesialist i klinisk psykologi.

Ifølge ekspertene er det viktig å snakke om kriser, blant annet for å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen.

De oppfordrer også til å prøve å akseptere at noen spørsmål vil du aldri få svar på.

– Det kan være sånn at du kjører bil og så kommer det en sang på radioen som man forbinder med det som har skjedd, sier Torbjørn Clough Eilertsen.

– Sorgen har vi uansett, og den kommer støtvis.

2024 startet med en telefon fra Torbjørns datter, natt til 1. januar. Hun hadde feiret nyttår hos mammaen sin, Torbjørns eks. Da dattera ringte hadde 16-åringen låst seg inne på badet.

Ute i huset hadde storebroren hennes, Torbjørns sønn, tatt livet av stefar, mamma og seg selv. I tillegg hadde han skadet halvsøstera si, som da var 11 år.

Gode karakterer

Det er godt over et halvår siden hendelsen. I midten av august avsluttet politiet etterforskningen. De har ikke funnet noe motiv bak tragedien.

De to jentene som var i huset er tilbake på skolen.

12-åringen som mistet begge sine foreldre bor fortsatt i Sørfold, hos sin tane og onkel, slik han hun fortsatt kan være en del av samfunnet hun har vokst opp i.

Den nå 17 år gamle jenta har flyttet til pappa Torbjørn Clough Eilertsen hans nye kone Åsta og familien deres i Hadsel.

– I sommer gikk hun ut av førsteklasse på videregående med fantastiske karakterer. Jentene har vært kjempesterke oppi det hele, sier Eilertsen.

– Jeg for min del er fortsatt hjemme, mest for å ta vare på min datter, være tilgjengelig for henne og gi henne en forutsigbar hverdag. Men jeg vil si at det går veldig bra med oss ut fra situasjonen.

Han og familien har mange å takke for at de har klart seg så bra, men den viktigste medisinen har rett og slett vært å snakke.

De tre som døde i Sørfold-tragedien ble begravet samtidig i Røsvik kirke. Foto: Petter Strøm / NRK

Folk skygger banen på butikken

– For min del er det utrolig viktig å prate om det som har skjedd. Noe som kan være krevende både for deg som står midt i en hendelse, men også for folk rundt deg, forklarer han.

For Eilertsen og familien har det vært viktig å ha rom og takhøyde for å stille alle spørsmål som dukker opp. Og da må svarene være ærlige.

– Når barna har lurt på noe, så snakker vi til dem som om de var voksne. Vi har ikke pakket inn fakta. Slik har alle fått danne seg et bilde av hva som har skjedd, sier han.

I tillegg var hele familien på syning i forkant av begravelsen. Noe som var til stor hjelp.

Torbjørn Clough Eilertsen var godt forberedt til begravelsen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi var skeptiske til det i starten, men da vi først gjorde det, ble det både trist og fint, sier han.

– Når noen er dø, så tenker du at du aldri får se dem igjen. Men det får du jo gjort på ei syning. Du får se kroppene i hvert fall, du kan stryke dem i håret og sånne ting.

Torbjørn Clough Eilertsen har også opplevd at folk rundt dem synes det kan være krevende.

– Folk som skygger banen når de møter deg på butikken fordi de ikke vet hva de skal si, sier han.

Men ifølge Eilertsen har de fleste oppført seg hensynsfullt. Og det er ikke mye som skal til for å vise omsorg, forteller han.

– Ofte er det nok med et klapp på skulderen, sier han.

Lena Karlson er psykisk helserådsgiver i Bodø og en del av kommunens kriseteam.

Hun og kollega Børre Lekang jobbet tett på de pårørende i etterkant av tragedien, og har latt seg imponere av hvordan familien håndterte situasjonen.

– Tida vil hjelpe

Først og fremst har kriseteamet latt seg imponere av hvordan Torbjørn Clough Eilertsen og familien har snakket åpent om saken.

Ifølge Lena Karlson er det viktig for å kunne håndtere og for å kunne leve med alle spørsmålene som dukker opp etter en slik hendelse. Både helt konkrete spørsmål rundt hendelsesforløp og hva som skjedde, men også litt mer abstrakte spørsmål om hvorfor det skjedde.

Spørsmål man kanskje aldri får svar på.

– Å leve videre med så mange ubesvarte spørsmål handler en del om å forsone seg med det som har skjedd. I tillegg handler det om å leite frem de gode minnene og alle de fine tingene de har hatt i lag, slik jeg synes Thorbjørn og Åsta er flinke til, sier Karlson.

Torbjørn Clough Eilertsen minnes blant annet alle sommerferiene hele familien har vært på. I år manglet hans 19 år gamle sønn. Men i stedet tok de med seg 12-åringen, dattera til Torbjørns avdøde eks og hennes mann.

Nok en ting som imponerer Lena Karlson i kriseteamet.

– Tida vil jo hjelpe. Den vil jo det. Vi ser også at de som mestrer sånne kriser godt, er de som ikke har så mye sinne i seg. De som ikke leiter etter en syndebukk eller plasserer skyld. Men som klarer å finne hensiktsmessige måter å tenke omkring det på. Som tenker at dette skal vi få til sammen, sier Karlson.

Lena Karlson prøver alltid å gi de pårørende en klam på første møtet, når hun er på jobb for kriseteamet i Bodø. Foto: Petter Strøm / NRK

Spesialistens råd

Unni Heltne er spesialist i klinisk psykologi og seniorrådgiver ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Selv om hun ikke kjenner detaljene i hvordan Torbjørn Clough Eilertsen og hans familie har håndtert tragedien de havnet i, synes hun det høres ut som at de har gjort mye fornuftig.

Unni Heltne synes det høres ut som at de pårørende etter Sørfold-tragedien har gjort mye riktig. Foto: Universitetet i Bergen

– Det virker som at de har brukt strategier som vi vet hjelper for å komme gjennom en så fryktelig hendelse, sier hun.

Heltne viser blant annet til det å snakke åpent sammen om det som har hendt, slik at brikkene faller på plass for å danne seg et helhetlig bilde av det som har skjedd. Og det å være åpen og ærlig med barn.

– Selvfølgelig har folk ulike behov for hvor mye de ønsker å snakke om ting, og det må vi respektere. Men når du klarer å snakke om vonde ting på en støttende og ikke klandrende måte, kan man hjelpe hverandre til å få en bedre oversikt over det som har hendt.

Råd for å takle en livskrise Unni Heltne, seniorrådgiver ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, forteller at det et par ting som er lurt å jobbe med når du opplever en krise. 1. Hjelp hverandre til å få oversikt over det som har skjedd – Ofte er det til hjelp å få oversikt over hva som har hendt. Ved å snakke sammen om de forskjellige opplevelsene kan man på et vis sette sammen et slags puslespill som gir dere en felles historie og en helhetlig oversikt, sier Heltne. – Det kan gi en ro å få lagt ting litt på plass og dermed hindre en del tankespinn. 2. Snakk om det som har hendt så mye du trenger – Du må ikke undervurdere hvor ofte og mye noen trenger å snakke sammen i kjølvannet av når noe forferdelig skjer, sier Unni Heltne. – Det er viktig å si at folk selvfølgelig har ulike behov for hvor mye de ønsker å snakke om ting, og det må vi respektere. Men når du klarer å snakke om vonde ting på en ikke klandrende måte, får en kanskje litt flere puslespillbiter på plass. 3. Aksepter at noen svar vil du aldri få I noen kriser og katastrofer vil det oppstå spørsmål du kanskje aldri vil få svar på, for eksempel ved et selvmord. Unni Heltne mener det da er viktig å akseptere at du ikke vil få svar på alt. – Vi har jo ikke noe annet valg enn å støtte hverandre i å legge spørsmålene fra seg. Jo mer du blir gående og grunne på spørsmål du aldri får svar på, desto mer krefter tar det og da kan disse spørsmålene spise deg opp. 4. Tør å spørre Det kan være krevende for utenforstående å vite hvordan de skal gå frem dersom noen de kjenner har opplevd en krise. Unni Heltne forteller at det verste du gjør i slike tilfeller, er å trekke deg unna fordi du synes det er vanskelig – Det er jo veldig forståelig at folk kan synes det er vanskelig å vite hva de skal si. Men det kan være så enkelt som å «hei, hvordan går det?». Eller «hei, jeg tenker på deg». Det trenger ikke være så mye mer enn det, sier hun. – Men det å trekke seg unna de som har det vanskelig er på en måte noe av det vondeste du kan gjøre, fordi det ligger en veldig avvisning i en slik handling.