Avstandsforhold blir stadig mer vanlig. Ofte skjer det når man skal flytte til en ny by eller land for å studere eller jobbe.

Egil Trones Christiansen og Helmine Edvardsen har vært sammen i snart fire år, og to av dem har de tilbrakt hver for seg i et avstandsforhold.

Kjæresteparet jobber og studerer nå mer enn 500 kilometer fra hverandre – i Volda på Vestlandet, mens Helmine er i Oslo.

Da kan det økonomiske fort komme i veien for det romantiske.

De ønsker å møtes minst én gang i måneden. Med så store avstander fra hverandre, blir det fort dyrt.

– Det er en dyr hobby. Du kan få billetter til 700-800 kroner, men det er ikke så billig for en student som har dårlig råd, sier Egil.

Frihet i hverdagen

I tillegg er det buss og togbilletter til og fra flyplassene kjæresteparet må betale for.

Begge er enig i at avstandsforhold er en økonomisk belastning.

Foto: Privat

Begge er enige om at avstandsforhold er dyrt, krever mye planlegging og kan gjøre kommunikasjonen vanskelig.

Hvorfor holder de sammen da?

– Det er jo kjærlighet, da. Vi er jo glad i hverandre og ser en framtid med hverandre, sier Helmine.

Men kommunikasjon kan være utfordrende til tider.

– Vi lever jo relativt ulikt til vanlig. Så det å klaffe med telefonsamtaler, FaceTime og møter kan være litt krevende. Så hvis noen er veldig opptatt og ikke svarer..., sier Helmine.

– Med noen så mener hun meg, sier Egil.

Men det er positive ting også.

Helmine synes det er godt å gjøre det hun vil i hverdagene.

– Man har litt mer frihet til å gjøre ting og ikke være bundet til at man skal hjem til kjæresten på ettermiddagen etter studie og jobb, sier hun.

Større risiko for utroskap

Men mer frihet kan også føre til økt sjanse for utroskap.

Det forteller Eva Tryti som er psykologspesialist og parterapeut.

Eva Tryti har skrevet bøkene Evig din og Lykkekrigen. Foto: Privat

– Begge parter synes gjerne det er hardt å savne sexliv, kos, fysisk kontakt. Da kan man la seg friste, sier Tryti og legger til:

– Det er ikke fordi de har tenkt å lure hverandre, men fordi den andre ikke er der, og plutselig står man i en situasjon hvor fristelsen blir for sterk.

Egil og Helmine forteller at de er veldig trygge på hverandre.

Helmine innrømmer likevel at hun kjent litt på frykten for at partneren skal være utro.

Foto: Astrid Eng Johansen

– Ikke spesielt mye, men litt. Jeg er ikke nødvendigvis redd for at Egil skal være utro. Det er mer om det skulle være jenter som er på han. Og det kan jo ikke jeg styre i det hele tatt. Men tanken er at det er litt i ny og ne fra min side i hvert fall, sier Helmine.

– Jeg tror alltid jeg har vært ganske trygg på oss to, egentlig, sier Egil.

Tryti sier det på mange måter kan være enklere å være i et avstandsforhold i dag enn for få år siden.

– Vi har så mange muligheter til å ses digitalt, liksom oppleve hverandre digitalt.

Hun har noen tips til par som har avstandsforhold.

Gi avkall på noe sosialt når dere er sammen

Det kan være mye som skjer når man har avtalt å møte. Men i et avstandsforhold bør du prioritere kjæresten når dere først møtes, sier Tryti.

Ha jevnlig kontakt

– Ha en ide om hvor ofte man skal møtes, så ikke den ene sitter med forventninger, og den andre ikke forstår hvorfor, sier Tryti. Foto: Holly Ramer / AP

Snakk om stort og smått

Snakk om alt fra middag til drømmer for framtiden.

Tryti råder om å ikke alltid fokusere på hvor fælt det er å være fra hverandre når man snakker sammen.

Ta opp par-problemer på en ryddig måte og finn kompromisser.

Noen par kan for eksempel ha forskjellige behov med tanke på hvor ofte man skal ringe hverandre.

– Veldig ofte vil partid og tid for kommunikasjon være et spørsmål om kompromisser. For man er jo aldri helt like, sier Tryti.

Serietitting samtidig

Men hva med tips fra det avstandshemmede paret?

– Hva gjør dere for å pleie forholdet?

– Tidligere i sommer var vi faktisk på spa. Det var litt pleiing av forholdet, sier Egil.

Les også Anniken fikk barn da hun var 20 – nå vil barneministeren lære

– Å sette av en dag eller en kveld til hverandre. Nå i sommer, når vi har vært sammen for å ha litt sånn date nights. Og bare være oss to og gjøre noe hyggelig sammen, sier Helmine.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

– Vi er veldig glade i å lage mat sammen. Og lage mat og se film egentlig. Veldig enkelt, men det er vi gode på. Så det er det å finne på småting sammen. Å dele opplevelser sammen, egentlig, sier Egil, og legger til:

– Men den spagreia tidligere i sommer, det var jo veldig gøy. Det var jo å pleie kropp, sinn, sjel og forhold på samme tid.

Egil kan anbefale noe så enkelt som å se en serie sammen, på samme tid, men på forskjellige steder.

– Da hadde vi lasta inn en app der vi kunne få samtidig avspilling, så vi blant annet se på Netflix samtidig. Det var hyggelig.

– Vi er jo glade i hverandre og ser en framtid med hverandre. Da er det jo ganske verdt å holde ut disse årene med avstandsforhold før vi til slutt havner i samme by, og får bo sammen igjen, sier Helmine.

Ulemper med særboerskap Enklere å gå fra hverandre når det hovedsaklig er følelsene som holder paret sammen.

Dyrere med to hjem enn ett.

Føle at man må være opplagt og i godt humør når man er sammen.

Et eventuelt brudd i forholdet blir bråere fordi det er færre bånd som kuttes. Kilde: Irene Levin, forfatter av «Særbo – ett par, to hjem»