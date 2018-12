Hver tredje fiskerett i norske frysedisker lages i utlandet: – Veldig bekymringsfullt

NRKs gjennomgang av det man finner i frysediskene hos de store dagligvarekjedene, viser at over halvparten av fiskeproduktene inneholder fisk fra utlandet.

Samtidig blir om lag en tredel av produktene laget utenfor Norges grenser.

– Det synes jeg er veldig bekymringsfullt. Vi ønsker motsatt utvikling, der man bearbeider mer på land og skaper arbeidsplasser av det råstoffet vi har utenfor kysten vår, sier fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Vil ha fisken hjem

Fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet ønsker en egen strategi for hvitfisknæringen. Foto: Pål Hansen / NRK

Fiskekaker og annen bearbeidet fiskemat utgjør i dag mer enn seks av ti norske fiskemåltider. Samtidig har innholdet i produktene blitt stadig mer globalt.

Myrseth mener det er på tide at man setter søkelys på hva vi faktisk gjør med fisken vi tar opp av havet og ber om en egen strategi for hvitfiskindustrien.

Hun peker på at norsk fisk skaper 20.000 arbeidsplasser i europeiske land.

– Målet er å få opp andelen bearbeiding på land i Norge. Vi er ikke mot at vi skal skape arbeidsplasser andre steder, men det viser at det er et stort potensial dersom man bare griper det i Norge.

Dyrere med norske produkter

Men dersom de samme produktene skal lages i Norge, må vi nordmenn belage oss på høyere priser, mener økonomiprofessor Frode Nilssen ved Nord Universitet.

– Fisk er en internasjonal handelsvare og transportkostnadene har blitt så lave at det nesten ikke spiller noen rolle hvor du henter sjømaten fra.

Myrseth mener på sin side at nordmenn er opptatt av kvalitet og kortreist mat og kommer til å velge norsk.

– Forbrukerne må være med å stille krav til industrien og oss politikere om at man ønsker norsk råstoff i fiskebollene eller hva det skulle være.

Tror pris blir mindre viktig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) mener norsk kvalitet er bra og at prisene kommer til å bli lavere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Også fiskeriminister Harald Tom Nesvik mener norske produkter er gode på kvalitet, men at de i fremtiden også kommer til å konkurrere på pris.

– Vi må ta inn over oss at man i norsk industri jobber på ulike måter for å få ned produksjonskostnadene. På sikt tror jeg ikke prisen kommer til å utgjøre den store forskjellen, men kvaliteten. Da vinner de norske produktene.

Selv om han i likhet med Myrseth ønsker større produksjon på norsk jord, synes han ikke det er nødvendig med en egen strategi for hvitfisknæringen. Han er samtidig ikke overrasket over NRKs funn.

– Vi som nasjon er også selv opptatte av at vi får eksportere til andre land. Da må vi også akseptere at en del ting blir importert til Norge. Det som er viktig for meg som statsråd er å legge til rette for at vi får en større del av bearbeiding av norsk råstoff i Norge for å skape arbeidsplasser og verdier.