Hvalkadaver drev i land ved Andøya

Kystvaktskipet KV Heimdal har bistått i fjerningen av et hvalkadaver som drev i land ved Bleik nord på Andøya.

Kystvakten har delt bilder på Twitter som viser den døde hvalen i fjæra. Bildene viser også hvordan Kystvakten jobber med å feste tau i hvalen før den dras til sjøs.

Vaktsjef i Kystvakten, Erling Øksenvåg, sier til VG at hvalkadaver er noe de støtt og stadig kommer over.

– Det er helt normalt. Når store hvaler som denne dør, så flyter de ofte opp og kommer innover kysten med vind og vær. Da ligger norskekysten godt til.

Han legger til at de nesten ukentlig får meldinger om hvalkadaver. Og når de kommer over et kadaver sleper de den ut så langt fra kysten som de mener er nødvendig, sier han til VG.

– Så slipper vi den av, og så tar naturen seg av resten, sier Øksenvåg.