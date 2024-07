Tirsdag satte en hval seg fast i fiskeutstyr ved Nappstraumen i Lofoten.

Hvalen hadde viklet seg inn i fiskeutstyr som gjorde at den ikke fikk beveget seg ordentlig.

Fiskeridirektoratet trengte tid på å koordinere redningsaksjonen ved hvalen og hadde ikke mulighet til å gjøre det på tirsdag.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten gikk derfor sammen på onsdag for å slippe løs hvalen.

Til Lofotposten opplyste Fiskeridirektoratet at de i 12:30-tiden onsdag hadde en pågående aksjon for å redde pattedyret.

Onsdag kveld forteller Erling Øksenvåg til NRK at redningsaksjonen gikk fint for seg, men at hvalen var veldig sliten.

Faglige eksperter skal ha vurdert hvalen til å være i så dårlig forfatning at den er besluttet avlivet, sier Øksenvåg til NRK

Det var VG som først meldte om at hvalen skulle avlives.

– Den er ennå ikke avlivet, men man skal gjøre det. Nå har man startet en prosess med å få tak i folk med riktig utstyr.

Her er hvalen frigjort Foto: Kystvakten

– Vi har ikke utstyr til å gjøre det. Man kan ikke bruke vanlig våpen til dette.

– Dette er stort dyr som kan gjøre stor skade, selv med små bevegelser. Her har fokuset vært å få kuttet vekk tauverket på en så sikker måte som mulig, sier Øksenvåg.

Heike Vester, biolog og hvalforsker ved Ocean Sounds, sa til NRK på tirsdag at det tok for lang tid før redningsaksjonen ble igangsatt.

– Jeg syns det er for sent, og jeg syns det går veldig tregt. Hver time er viktig for den, sa Vester.