Ved Nappstraumen i Lofoten har en hval viklet seg inn i fiskeutstyr, som har gjort at den har slitt med å bevege seg ordentlig.

Ifølge Lofotposten kan det hende at hvalen har slept bruket den sitter fast i over et lengre havstykke, da ilene ikke er av en type vanlig å bruke i Nappstraumen.

– Den virket rolig, og er nok veldig sliten. Mulig den har søkt nærmere land og grunnere vann, forteller Kai Nikolaisen, journalist i Lofotposten.

Etter bildene forsker Heike Vester fra Ocean Sounds Bodø har sett ligner dette en Knølhval.

– Dette har skjedd før. De jager fiskestimer og ser ikke fiskegarnene, sier Vester.

Hun sier at hvalen må reddes av fagfolk, fordi det kan være et farlig oppdrag for folk og for å la vær å stresse hvalen unødig.

– Folk burde holde seg unna hvalen og ikke stresse den med unødvendig støy.

Får ikke hjelp i dag

Avisen har vært i kontakt med Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira som sier at de har varslet videre.

Brannvesenet har ikke resursene til å hjelpe hvalen.

– Vi har ikke utstyr for å hjelpe hvalen, sier vaktleder på 110-sentralen, Trond Løkås til NRK.

Han sier de har videreformidlet kontakt til kystverket.

Kystverket sier dette ikke er deres ansvarsområde.

– De som er ansvarlig myndighet med forvaltning av sjøpattedyr er fiskeridirektoratet, sier Silje Berger, vaktleder for miljøberedskap i Kystverket.

Fiskeridirektoratet sa først at de trengte tid til å svare ut forespørselen. Til slutt sendte de en e-post hvor de sier at de skal forsøke å hjelpe hvalen først i morgen, onsdag.

– I dette tilfellet har vi koordinert med Kystvakten, som i løpet av morgendagen er på plass, hvor personell fra vår Sjøtjeneste bistår. Utover det er vi i kontakt med lokalt politi og brannvesen. Vi anbefaler publikum å holde seg unna, av hensyn til dyret og egen sikkerhet, sier Nadia Jdaini, fungerende kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet.

Heike Vester er biolog og hvalforsker ved Ocean Sounds, en uavhengig forskningsorganisasjon. Foto: Johanna Hanno / © Johanna Hanno / Greenpeace

Forsker: – For dårlig

At hvalen først får hjelp 24 timer etter at den har satt seg fast, mener forsker Heike Vester at er for dårlig.

– Jeg syns det er for sent, og jeg syns det går veldig tregt. Hver time er viktig for den, sier Vester.

De hun har snakket med i Lofoten sier at hvalen ikke har blitt observert siden 11:30 i dag, og at hun er bekymret for hvordan det går med den.

– Enten har den kommet seg løs, som jeg håper, eller så sliter den enda med fiskegarnet. Den siste muligheten er at den har druknet.

– Hva gjør at den kan drukne?

– Fordi hvis den blir så sliten at den ikke får svømt opp etter luft, så drukner den. Hvis det i tillegg skjer noe som gjør at den blir redd eller forstyrret, kan den vikle seg enda mer fast i utstyret.

Dette engasjerer forskeren også på personlig grunnlag.

– Hadde jeg hatt en større båt hadde jeg kjørt ut dit for å hjelpe den.

Heike Vestre bor ikke lenger i Lofoten, og var med på oppropet mot å stanse et forskningsprosjekt der forskere skulle måle hørselen til hval i et testbasseng i Vestfjorden.

Hun håper at noen kan hjelpe hvalen, og at det går bra til slutt.

– Man skulle bare dratt med én gang. Jeg forstår at Kystvaktskipet er langt unna, men fagfolk kunne stått på land med drone, eller fått hjelp fra redningsskøyte eller fiskebåt for å gi den hjelp med én gang. Jeg håper at det går bra med den.