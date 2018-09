Hva er det som kravler rundt i peisen til Mia her?

Mia Furumo og mannen hennes hadde satt seg til rette foran TV-en mandag kveld, i hjemmet deres i Skjomen i Narvik. Plutselig hørte de at det kom ned noe fra pipa.

– Litt senere, da jeg skulle legge meg, hørte jeg at det kravlet i ovnen. Og der var det en flaggermus, forteller Mia til NRK.

Mia Furumo ventet litt ekstra med å bære ut flaggermusen, fordi det regnet. – Jeg hadde ikke hjerte til å slippe den ut i regnet og vinden. Foto: Privat

Det er ikke første gang Mia har fått flaggermusbesøk i ovnen. Forrige gang hadde hun selv gjort et forsøk på å ta den ut, men uten hell.

– Den gang fløy den bare rundt i stua. Jeg har for små hender, og det ble litt sotete og grisete i stua, ler hun.

Denne gangen ventet hun på at mannen kom hjem igjen, og tirsdag ettermiddag ble flaggermusen båret ut av vinduet, og gjenforent med naturen.

Dette kan du gjøre

Ifølge zoolog Kari Rigstad er det ikke helt uvanlig at flaggermus forviller seg inn i peisene våre.

– De søker hulrom, og havner da nede i peisen. Men nede i piperøret er det for trang til å fly, og den er avhengig av å klatre seg opp forklarer Rigstad.

Hun har selv sett videoen av hendelsen, og sier det er tydelig at flaggermusen sliter med å klatre opp det glatte piperøret.

Men hva gjør du når en flaggermus setter seg fast i peisen din?

Ifølge zoologen var det en flaggermus av arten nordflaggermus som forvillet seg inn i peisen til Mia. Foto: Privat

– I dette tilfellet ville jeg rett og slett lagt en klut eller et kjøkkenhåndkle rundt den, og hengt håndkleet opp i et tre, så flakser den av gårde. Den ser ganske frisk og rask ut, forteller Rigstad.

Blir dehydrert i peisen

Ifølge zoologen er dette en nordflaggermus, som ikke er registrert med noen type rabies så vidt hun vet. Men, rabies eller ikke, det er alltid lurt å unngå å bli bitt uansett, mener hun.

Kari Rigstad jobber i Norsk Zoologisk Forening. – Ser flaggermusen sprek ut, bør man prøve å redde den ut, sier hun.

– De har ikke et så kraftig bitt at de klarer å bite seg gjennom huden din, med mindre du har et sår på hendene fra før av. Men å ha på seg hansker er en grei forebyggende affære.

Flaggermusen er vant til å leve i norsk natur, og finner seg mange gjemmesteder der. Men den er avhengig av å få i seg vann minst en gang daglig, og i peisen kan den derfor lide av dehydrering.

– Den ville levd i et veldig støvete og tørt miljø i peisen. Så lenge den ser sprek ut, er det bedre å få den ut. Da kan den oppsøke sine skjulesteder selv, i stedet for å bli i peisen, sier Rigstad.