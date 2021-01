Kun lekestativet står igjen på branntomta: – Arbeidet er vanskelig

Politiet offentliggjorde i dag navnene på de fem personene som mistet livet i den tragiske brannen ved Risøyhamn natt til lørdag.

Mannen som overlevde, er far til to av barna.

Media fikk i formiddag tillatelse til å ta bilder av branntomta.

I Vesterålen er det lite som vitner om at det for få dager siden stod ei hytte her.

Kun huskestativet og gjerdet står fortsatt. Monica White Martinsen var reporter på stedet, og fikk et sterkt inntrykk av omgivelsene.

– Kulda og vinteren hadde satt sitt preg. Den hadde lagt et hvitt, tynt teppe med snø over brannruinene. Det gjorde et sterkt inntrykk å se dette lekestativet som sto igjen rett ved siden av ruinene. Det å tenke på den gleden de har hatt over dette hytteparadiset før tragedien inntraff.

Fem lys i snøen

I snøen ved siden av åstedet, var det fem stearinlys plassert i snøen, som et minne til de fem livene som gikk tapt i brannen.

Etterforskningen ledes nå fra Lofoten og Vesterålen. Leder for politiet der, Per Erik Hagen, sier at de fortsetter etterforskningen med full styrke.

– Mandag fortsetter jobben med åstedsundersøkelse. Det er to teknikere fra Kripos, samt lokale teknikere som bidrar til det arbeidet.

– Hva er det som er viktig å finne ut av nå?

– Nå er målet å finne årsaken til brannen. Det er et veldig tidkrevende arbeid, men vi har selvsagt håp om å få dette til.

Branntomten lå helt flat da NRK besøkte den i formiddag. Å kunne finne en brannårsak i et så skadet åsted er vanskelig.

– Vi har som sagt teknikere der for å finne årsaken, men som du sier så er dette omfattende skader, og et vanskelig arbeid, sier Hagen.

Kom seg aldri inn

ID-gruppen til Kripos er involvert i identifiseringsarbeidet.

Foruten Kripos er eltilsynet og brannteknisk personell fra politiet til stede i tomta. De omkomne er foreløpig ikke formelt identifisert, og skal nå obduseres.

Samtidig med undersøkelsene på branntomta, vil flere personer bli avhørt utover uka.

– Vi utfører taktisk og teknisk etterforskning, som blant annet innebærer avhør. Eventuelle funn vil bestemme hva vi gjør videre.

– Kan dere si noe om hva som kom frem etter avhøret med den overlevende?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljene, utover at han tok seg ut av hytta, og at det dessverre ikke var mulig for han å komme seg inn igjen for å hjelpe de andre. Deretter løp han for å skaffe hjelp.