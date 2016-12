Hus ubeboelig etter brann

Huset på Bleik i Andenes som brannvesenet rykket ut til i morges er ikke lenger beboelig, melder politiet i Midtre Hålogaland. Politiet forteller at brannen startet i kjelleren, men at årsaken til brannen er ukjent. En person befant seg i huset under brannen. Han ble vekket av brannalarmen og kom seg ut i tide.