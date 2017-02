Hus totalskadd etter brann

Et bolighus i Mo i Rana begynte å brenne i går kveld. Det var tre personer som befant seg i huset, men ifølge politiet på Helgeland kom de seg ut raskt og ingen personer ble skadet. Huset ble overtent og er totalskadd. Men brannvesenet har kontroll over brannen, og det er ikke fare for spredning. Brannårsak er foreløpig ukjent.