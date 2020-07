Hurtigruten visste om koronasmittede - to dager før de varslet resten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På fredag ble det kjent at fire ytterligere var bekreftet smittet av korona etter en tur med Hurtigruten forrige uke.

Smitten til førstemann ble derimot påvist allerede onsdag.

Hurtigruten ble varslet samme dag, men valgte å ikke si noe videre før to dager senere.

VG omtalte saken først fredag kveld.

Tipset Hurtigruten om å varsle passasjerene

Dette bekrefter kommuneoverlegen i Vesterålen, Ingebjørn Bleidvin.

Han forteller at de varslet Hurtigruten og FHI, som vanlig prosedyre. Mere enn det kunne de ikke gjøre, og overlot resten av jobben til de varslede.

– Vi mener det var en fornuftig strategi å varsle passasjerene som hadde vært ombord med smittede. Dette sa vi også til Hurtigruten, forteller Bleidvin.

Likevel gikk det to dager før de øvrige passasjerene ble varslet.

VARSLET RASKT: Kommuneoverlege i Hadsel kommune i Vesterålen, Ingebjørn Bleidvin, sier at de fortalte Hurtigruten om den første smittede pasienten allerede onsdag. Da tipset de dem også om å varsle passasjerene. Foto: Privat

Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef i Hurtigruten, sier at det tok tid fordi de trodde de hadde saken under kontroll.

– Ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom. Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de de kom hjem fra turen med Hurtigruten, forteller Kramviken.

Avgjørelsen ble derfor tatt om å ikke sende ut noen hastemelding til de som hadde vært om bord.

Det ble opprinnelig konkludert med at passasjeren mest sannsynlig ikke ble smittet om bord.

Fredag kom det ny informasjon, og Hurtigruten valgte derfor å kontakte alle gjestene som hadde vært om bord på de to siste seilingene.

Fire av mannskapet ved et av Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen, som ligger til kai i Tromsø, har nå testet positivt for covid-19.

De er innlagt på UNN i Tromsø, og er alle utenlandske statsborgere.

160 besetningsmedlemmer om bord vil bli testet, og alle passasjerer må i karantene.

– Vær så snill, ikke glem korona!

Bleidvin sier at han er erfaring med at Hurtigruten er en seriøs aktør som tar smittevern på alvor. Han minner derfor om at det fortsatt er mulig å bli smittet, selv til tross for strenge tiltak.

– Hvis det viser seg at pasienten faktisk ble smittet på turen med Hurtigruten, så er det et tegn på at vi må være forsiktige, selv om ting virker trygt.

Med flere nye smittetilfeller den siste uken er det mye som tyder på at vi kan gå en slitsom høst i møte.

Kommuneoverlegen presiserer derfor at vi må holde oss til tiltakene, som han mener vi ble så utrolig gode på å følge i våres. Han kommer derfor med en siste oppfordring:

– Vær så snill, ikke glem korona! Ikke tro at vi er ferdig med dette, men fortsett å holde avstand, vaske hender, og holde deg hjemme dersom du er syk.