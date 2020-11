Fra slutten av oktober ble Bodø plutselig snuhavn for kystruten, med bare to ukentlige avganger.

Dermed ble det slutt på seilinger mellom Bergen og Bodø – på ubestemt tid.

Avgjørelsen vakte kraftige reaksjoner langs hele kysten. Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har reagert.

– Vi stiller oss ganske uforstående til at regjeringen har akseptert at Hurtigruten får 850 millioner kroner i året for å kun gå med to av 11 skip. Arbeiderpartiet krever at minst halvparten av skipene må gå, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

I dag skulle Stortinget behandle saken etter to såkalte representantforslag.

Det var tre mulige utfall for Hurtigruten:

Stå ved regjeringens forslag som gir to daglige skip mellom Bodø og Kirkenes

AP, SV og SP som ønsket minst seks daglige skip på hele kystruten

FRP som ønsket tre ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes, for å sikre anløp annenhver da

FRP varslet før voteringen at de ikke ville stemme for noen andre forslag enn sitt eget. Dermed ville ingen forslag få flertall.

Etter at AP, SV og SP`s forslag hadde falt med knappets mulig margin, gikk Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet på talerstolen.

Sverre Myrli i transportkomiteen på Stortinget (Ap) Foto: Arbeiderpartiet

– Da er vi kommet i en situasjon der vi ikke vil få flertall for noen forslag, heller ikke regjeringens innstilling. FRPs forslag er dårligere enn vårt forslag, men dårligere forslag er bedre enn ingen forslag.

Dermed fikk FRPs forslag et klart flertall i voteringen.

«Det settes inn inntil 3 ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes, for å sikre anløp annenhver dag. Stortinget ber regjeringen avsette midler til kystruten som tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet.»