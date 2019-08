Senja, Reine, Stavanger.

Hit, og flere steder, kommer Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip, som skal være i drift fra og med 2021.

Hurtigruten har tidligere varslet en slik storsatsing, og nå kan konsernsjef Daniel Skjeldam bekrefte at planene blir til virkelighet.

– Dette er den største satsinga til Hurtigruten på norskekysten i nyere tid. Nå skal vi seile til plasser vi har drømt om å seile til lenge, og i tillegg kan vi ligge til kai mye lenger, sier han.

De nye skipene skal seiles helkommersielt. Det betyr at Hurtigruten selv kan bestemme hva tilbudet skal bestå av, uten at staten kan blande seg inn.

Den tradisjonelle kystruten mellom Bergen og Kirkenes vil gå som vanlig. Satsingen kommer som et tillegg til denne. Foto: Arve Svenning

Hurtigruten har investert nesten en milliard kroner i oppussing, slik at skipene skal fremstå som nye. I tillegg er det installert batteripakker som skal få ned utslipp.

Slik ser de nye rutene ut Ekspandér faktaboks Fra mai til september:

Bergen – Nordkapp – Bergen (11 dager) Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Stokmarknes

Risøyhamn

Tromsø

Honningsvåg

Havnnes

Svolvær

Reine

Træna

Trondheim

Hjørundfjorden

Bergen Fra oktober til februar:

Bergen – Nordkapp – Bergen (11 dager) Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Alta

Narvik

Sandnessjøen

Kristiansund

Molde

Fjærland

Bergen Fra mars til april

Bergen – Nordkapp – Bergen (11 dager) Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Alta

Narvik

Sandnessjøen

Kristiansund

Molde

Fjærland

Bergen Fra april til september:

Hamburg – Nordkapp – Hamburg (14 dager) Hamburg

Cuxhaven

Bergen

Molde

Kristiansund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Finnsnes

Bodø

Trondheim

Hjørundfjorden

Ålesund

Stavanger

Hamburg Fra oktober til mars

Dover – Nordkapp – Dover (14 dager) Dover

Bergen

Molde

Kristiansund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Finnsnes

Ålesund

Stavanger

Calais

Dover

Mindre sesongarbeidere, mer tilflytning

Satsingen er et helårstilbud.

Skjeldam sier ett av målene, i tillegg til et bedre tilbud til gjestene, er at dette skal gjøre det mer attraktivt å flytte til små kommuner.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, er svært begeistret over den nye storsatsingen. Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

En utfordring mange små kommuner sliter med i dag, er sesongarbeidere som kommer de få månedene det er aktivitet der. For eksempel nordlysturismen som kun varer et par måneder på vinterstid, og det samme med midnattssola om sommeren.

– Da tas reiselivsarbeidsplassene opp av sesongarbeidere som kun er der et par måneder i året. Vi legger opp til helårsaktivitet, slik at de kan ansette arbeidstakere som faktisk bor der.

Reine i Moskenes i Lofoten er ett av de nye stedene Hurtigruten skal seile til. Ordfører i Moskenes Lillian Rasmussen håper dette vil føre til positive ringvirkninger lokalt.

– Dette er en god nyhet for hele lokalsamfunnet. Den nye satsingen på norskekysten bidrar til at vi som et lite samfunn kan holde aktiviteten i reiselivet oppe gjennom hele året, og legge til rette for lokale arbeidsplasser, sier ordfører i Moskenes Lillian Rasmussen.

Ordfører Lillian Rasmussen håper konsernsjefen i Hurtigruten har rett, og at tilbudet kan holde aktiviteten i reiselivet i Moskenes oppe hele året. Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

Slipper ikke i land på likt

På Reine i Lofoten bor det 312 innbyggere. De nye skipene er mindre enn vanlig, men vil fremdeles ha 500 sengeplasser.

Men ifølge Skjeldam vil ikke befolkninga på Reine tredobles mens skipene ligger til kai.

– Vi slipper ikke alle turistene inn på små plasser samtidig. Da vil vi gjøre forskjellige aktiviteter med utgangspunkt i skipet.

Selv synes konsernsjefen det er mest spennende med nye anløp, og lenger liggetid.

– Det gjør at vi i stedet for å ligge til kai i bare 20–30 minutter, kan vi ligger der imellom fem og ni timer. Vi kan gi flere opplevelser til gjestene, men også gå i en større dialog rundt utvikling av reiselivet i regionen.