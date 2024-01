Hurtigruten flagger hjem skip – skal ansette 179 nye sjøfolk

Hurtigruten flagger hjem skipet MS Otto Sverdrup, og skipet får nå norsk mannskap og tariff.

Selskapet sendte ut en pressemelding om saken tirsdag. Endringen skjer i påvente av at regjeringen kommer med sitt lenge lovede lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel, skriver FriFagbevegelse.

Hurtigruten, LO og sjømannsorganisasjonene har lenge jobbet for å få innført denne loven.

Selskapet mener regjeringen er treige.

– Tempoet er ikke akkurat høyt. Derfor føler vi at vi må ta saken i egne hender. Vi vet at det vi mener er riktig. Derfor vil vi seile med norske flagg, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten.

Hurtigruten ansetter nå 179 nye sjøfolk i forbindelse med omflaggingen, og de skal i tillegg ha 12 lærlingplasser.

– Nå må det komme strengere regler på plass som gagner den maritime næringen i Norge, slik at vi og andre kan oppbemanne med enda flere norske arbeidsplasser, sier Felin.

Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen for Norsk Sjømannsforbund i Hurtigruten, sier at dette er en kjempesak.

– At de flagger om betyr veldig mye for oss. I stedet for å ha 10–15 norske ansatte om bord blir hele besetningen norsk, sier han til FriFagbevegelse.

