– Hele det norske samfunnet er fortsatt i en ekstraordinær situasjon. På grunn av covid-19 reiser folk mindre og det får konsekvenser for alle transportsektorene våre. Selv om vi skulle ønske at ting normaliserte seg mer, ser vi at dette kan ta tid og vi må derfor hele tiden vurdere hva som er behovet i de ulike sektorene og ta vanskelige valg basert på dette.

– Jeg har stor forståelse for at lokalsamfunnene sør for Bodø ønsker at Kystruta skal operere med full drift. I dagens situasjon er det ikke grunnlag for å seile mer enn to skip og da ser vi at to skip på strekningen Bergen-Kirkenes gav et for mye redusert tilbud til hele kysten og ble for lite og uforutsigbart for alle. Gjennom å endre til å seile mellom Bodø og Kirkenes prioriterer vi den mest sårbare regionen og sikrer at de får hyppigere anløp og mer forutsigbarhet.

– Beslutningen om å endre seilingsmønsteret på disse to skipene er tatt av flere hensyn. Nordnorske havner og lokalsamfunn er spesielt avhengig av kystruten for frakt av både passasjerer og gods. Vi går nå inn i en årstid med mye dårlig vær i denne landsdelen og fare for vinterstengte veier. For de nordligste lokalsamfunnene, der andre transportmuligheter er begrenset, betyr dette et økt behov for sjøveien som et forutsigbart alternativ.

– Vi følger situasjonen tett og vil så fort etterspørselen er på vei opp igjen trappe opp til flere skip. Vi ønsker alle å se skipene i kystruta langs hele kysten vår.