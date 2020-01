Etter at Boreal Sjø AS tok over hurtigbåt- og busstilbudet fra mars 2019, har reisende i Steigen meldt om uvanlig mange innstillinger og dårlig informasjon.

For Stina Nordine (37) ble det så mange innstillinger i løpet av 2019 at hun så seg nødt til å flytte til Stjørdal da hun er avhengig av dialysebehandling av terminal nyresvikt.

Boreal har forklart de mange innstillingene denne høsten og første uken i januar med innkjøringsproblemer, dårlig vær, mannskapsmangel og tekniske feil.

I fjor høst på strekningen Bodø-Steigen-Svolvær var hurtigbåten innstilt 24 ganger. Ved 18 tilfeller oppga rederiet dårlig vær som årsak til at båtene bli liggende ved kai.

– Kapteinen vurderer

Høsten 2017, da det var rederiet Torghatten Nord som kjørte, var det kun fire innstillinger totalt – alle med dårlig vær som oppgitt årsak. Det viser tall NRK har fått fra fylkeskommunen.

– Har det vært usedvanlig dårlig vær høsten 2019?

– Det er erfarne kapteiner som har jobbet i mange år på denne strekningen, som vurderer om det er forsvarlig å kjøre eller ikke, svarer Steinar Mathisen, daglig leder i Boreal Sjø AS.

Boreals fartøy «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» er bygget for å kunne gå i sjø med en signifikant bølgehøyde på tre meter.

Signifikant bølgehøyde vil si gjennomsnittet av høyden på 15-20 bølger som følger etter hverandre i et gitt tidsrom, som for eksempel 20 minutter.

INNSTILT: Hurtigbåten «Elsa Laula Renberg» til kai i Bodø på grunn av teknisk svikt i november 2019. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Innstilte båt med bølgevarsel på 1,6 meter

23. oktober 2019 var dagen med én av de 18 innstillingene av hurtigbåten på grunn av været. Da skulle båten gå fra Svolvær til Nordskott i Stegen.

Men tall fra NORCE (Norwegian Research Centre AS) som NRK har fått fra Kystverket, viser at den dagen var det meldt om bølger på 1,6 meter.

De to fartøyene Boreal drifter på oppdrag for Nordland fylkeskommune skal kunne gå i sjø opp til tre meter.

INNRØMMER FORBEDRINGSPOTENSIAL: Steinar Mathisen er daglig leder i Boreal Sjø AS. Foto: Allan Klo

– Bruker dere været som et skalkeskjul for andre grunner til innstillingen?

– Nei, selvsagt ikke. Det kan hende at vi måtte bruke reservebåter den dagen på grunn av reparasjoner på de nye, som har en garantiperiode på ett år. Reservebåtene har andre begrensninger. Jeg kan ikke svare på hvilken båt som gikk den innstilte datoen, svarer Mathisen.

Det var ikke bare denne dagen hurtigbåten ble liggende til kai til tross for lavt bølgevarsel. Det var meldt bølger under tre meter flere av dagene med innstillinger.

Tallene fra NORCE er et bølgevarsel, og ikke faktisk målte bølgemeter den dagen. Derfor kan man ikke si med sikkerhet at bølgene var på 1,6 meter den dagen eller ikke.

– Er båtene egentlig skikket for nordlandskysten?

– Våre fartøy er veldig gode og mannskapet har gitt uttrykk for at de er imponerte over sjøegenskapene, sier Mathisen.

Fylkeskommunen: – Vi vil ha forklaring

Det er Nordland fylkeskommune som har det øverste ansvaret for å ivareta ferge- og hurtigbåttrafikken overfor innbyggerne i Nordland.

Men problemene har stått i kø for de nye, miljøvennlige prestisjebåtene fylkeskommunen fikk bygget for å trafikkere mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

VIL HA INNSPILL: – Vi har en løpende dialog med Boreal for å sikre et best mulig tilbud, og det er viktig at vi får innspill fra brukerne av tjenestene, sier Bent-Joacim Bentzen. Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier fylket vil ta en prat med Boreal for å få en forklaring på hvorfor det har vært så mange innstillinger.

– Helst skulle det ikke vært noen. Fylkeskommunen og selskapet har før jul vært i dialog for å bedre situasjonen. Gitt at man er klar over at buss må settes opp forutsetter jeg at det blir informert om så snart som mulig.

Bentzen understreker att fylket betaler for en tjeneste som de forventer levert.

– Vi har en god dialog med Boreal på hvordan vi kan bedre situasjonen som har vært de siste månedene. Det er blitt delt informasjon om hvordan ordningen for å bestille buss fungerer. Det var noen oppstartsproblemer, noe som er forventet med nye løsninger. Jeg har tro på at dette bedrer seg raskt.

Innrømmer forbedringspotensial

INNSTILT: Her ligger «Regine Normann» ved kai i fjor høst. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Det er ikke bare antall innstillinger som frustrerer de reisende, men mangel på informasjon. Boreal skal sende e-post og SMS hver gang hurtigbåten innstilles.

Steinar Mathisen sier de har gått gjennom informasjonsrutinene og har forbedret dem betraktelig.

– Hvorfor har dere ikke gjort noe tidligere?

– Det kunne nok ha vært bedre i høst. De forholdene som vi er ansvarlige for har vi rettet opp i. Det kan alltid bli bedre og vi jobber nå med å forbedre informasjonsflyten. Vi sender ut varsler så snart vi vet.