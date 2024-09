Hovedredningssentralen Nord-Norge meldte om hendelsen klokka 14.19 fredag ettermiddag.

Hurtigbåten MS «Nesøy» fra Lovundskyss har gått på grunn ved Lyngøya rett før Nesøya i Lurøy på Helgeland, melder HRS.

Det var to passasjerer og to besetningsmedlemmer om bord i båten da den gikk på grunn. Redningsskøyta «Leif-Erik Simonsen» er sendt for å assistere.

Ambulansebåten «Eyr Myken» er også på stedet.

Lettere skader

Redningsleder Erlend Sæterbø Hassel sier at en eller flere personer har lettere skader etter sammenstøtet, men vil ikke si noe mer enn at det var fire personer om bord, hvorav to personer var passasjerer og de andre to var mannskap.

– Vi har sendt redningsskøyte, ambulansebåt og en sivil båt i retning ulykkesstedet, sier Hassel til NTB.

Like før klokken 14.30 opplyser han at redningsskøyta straks er på plass.