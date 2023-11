Hundrevis gikk i tog for skole

Søndag ettermiddag gikk flere hundre personer i tog i Rana for å vise hva de mener om skolestrukturen i kommunen.

De krever at Skonseng skole og Storforshei skole blir værende.

– Skonseng og Storforshei rommer til sammen 73 prosent av arealet i kommunen. Nedleggelse av skolen vil føre til en betydelig lengre og uakseptabel reisevei for barna, sier Lene Rasmussen til NRK.

Hun er en av veldig som har engasjert seg voldsomt i saken, som har utgangspunkt i et forslag fra kommuneadministrasjonen.

Der foreslås det å legge ned Skonseng skole, samt sende ungdomsskoleelever fra Storforshei til Rana ungdomsskole.

En Facebook-gruppe med navnet «Vi som krever at Skonseng skole og Storforshei skole får bestå!!» sier også noe om engasjementet, der totalt 1600 personer har meldt seg inn.

Rasmussen sier til NRK at det finnes flere argumenter for at skolene skal bestå, blant annet at Skonseng med sine 118 elever er den skolen i Rana som har hatt høyest prosentvis oppgang siden 2014 med 29 prosent.

– Storforshei barne- og ungdomsskole har 157 elever og er den skolen i Rana med nest høyest vekst i elevtall med 16 prosent, legger hun til.

Søndag slo de oppmøtte «ring» rundt Skonseng skole. De håper dette kan påvirke politikerne til å gjøre endringer på forslaget fra administrasjonen.

– Det er tverrpolitisk enighet om at skolestrukturen skal bestå. Likevel fremla administrasjonen et forslag med seks alternativer hvor bare ett av alternativene inneholdt bevaring av Skonseng skole, forklarer Rasmussen.

– På folkemøtet onsdag var politikerne i posisjonen veldig vage i sine uttalelser. Ingen kunne garantere at alle skoler blir bevart og rustet opp. Selv om alle politiske parti for 14 dager siden sto på rådhustrappa og lovet at ingen skoler skal legges ned.