I 2018 ble Haley, en pinschertispe, omplassert til Alexander i Mosjøen. Han selv beskriver hvordan Haley, som pinschere flest, hadde mye energi.

9. juli i år fikk en bekjent av Alexander erfare Haleys høye tempo.

– Haley nappet en kjenning av meg over venstre øye slik at han fikk et lite sår.

Hendelsen førte til en anmeldelse. En drøy måned senere er Haley avlivet.

Fornærmede, som har forklart seg til Nordland politidistrikt, hevdet Haley var aggressiv og at Alexander aldri klarte å roe henne ned.

Alexander, som ikke er enig i forklaringen, sier han forstår det er alvorlig når en hund biter.

Men han hevder det økonomiske presset fra politiet medførte at han aldri fikk fortalt hans og Haleys side av saken.

Ikke råd til å betale

Hendelsesforløp Fra hendelsen 9. juli gikk ting raskt. 12. august ble Haley avlivet. Haley biter Alexanders hund biter en bekjent over øyet.

Avhør Alexander møter til avhør hos politiet. Ifølge Alexander blir avhøret avsluttet da han krever å ha advokat tilstede.

Haley hentes Fire uniformerte politibetjenter møter opp hjemme hos Alexander. Et brev datert 19. juli med tittelen "Forhåndsvarsel om avlivning av hund" blir levert til Alexander. Politiet tar samtidig med seg Haley.

Klage Alexander klager på varslet om avlivning.

Orienteringsbrev Alexander mottar et orienteringsbrev som opplyser ham om at de påløpende kennelkostnadene må betales. Gjøres ikke det vil Haley avlives.

Avhør Et nytt avhør blir gjennomført. Alexander har oppført tre vitner i saken.

Faktura Alexander mottar en faktura på 19.595,-. Dette dekker 6-dagers kennelopphold, hygienetillegg og transport. Fakturaen er datert 30. juli med forfall 9. august.

Vedtak om avlivning Tre politibetjenter trapper opp hos Alexander. De leverer et brev fra Nordland politidistrikt med tittelen "Vedtak om avlivning av hund". Det understrekes at Alexander er ansvarlig for løpende kostnader. Blir ikke dette betalt vil vedtaket iverksettes.

Avlivning Haley avlives. Ifølge Alexander er ikke saken ferdig behandlet. Samme dag mottar han en ny faktura fra Nordland politidistrikt på 4732,-. Dette dekker 7-dager hos kennel.

En drøy måned etter hendelsen er Haley avlivet.

– Jeg hadde aldri noe valg. Jeg mener andre løsninger aldri ble vurdert. Jeg har ikke økonomi eller finansieringsmuligheter til å dekke de løpende kostnadene politiet pålegger meg.

– Haley hadde jo bitt en person. Hva mener du kunne vært gjort?

– Jeg mener Haley ble satt i en situasjon der adferden ble provosert frem. Hadde jeg hatt penger nok kunne jeg fått bevist at Haley aldri var aggressiv.

– I denne situasjonen hadde jeg ikke et valg. Jeg hadde ikke råd til å betale regningene.

NRK har sett alle dokumentene Alexander har mottatt fra Nordland politidistrikt.

Alexander sier han aldri fikk ført frem hans og hundens sak da regningene ble altfor dyre. Foto: Silje Hansen Schanche

Seks måneders saksbehandling

Hundeloven ble vedtatt i 2003 og Alexander ble anmeldt for brudd på denne. Loven gir politiet rett til å kunne avlive en hund dersom visse vilkår er oppfylt.

I vedtaket i Alexanders sak kommer det frem at politiet gjorde en vurdering om at Haleys fare- og skadepotensial må anses som stort. De konkluderte med at det er stor sjanse for at lignende hendelser vil skje igjen.

Politiets praksis når en anmeldelse på hundeeier mottas Ekspandér faktaboks – Hva er praksisen når en anmeldelse angående en hunds adferd kommer inn? Simone Kristiansen, seksjonsleder forvaltning ved Nordland politidistrikt svarer: – En hundesak har et straffesaksspor og et forvaltningsspor. I straffesakssporet vurderes det om hundeholder eksempelvis skal gis forelegg for overtredelser av hundeloven. I forbindelse med straffesaken innhentes det bevis, herunder avhør av fornærmede, siktede, vitner, bildebevis av skader, innhenting av legejournal o.l. – Forvaltning har ansvaret for de ikke-strafferettslige sidene ved hundesaken. Et forvaltningsvedtak etter hundeloven har ikke straff som formål, og vi vurderer om det foreligger sannsynlighetsovervekt for brudd på hundeloven, og vurderer eventuelle tiltak etter hundeloven. Hvilke tiltak som iverksettes kommer an på hva som har skjedd i det aktuelle tilfellet. Avhengig av hva saken gjelder kan det for eksempel ilegges pålegg om båndtvang, gis skriftlig advarsel, eller vedtak om avliving eller omplassering av hund.

Politiet vurderte det som høyst sannsynlig at Haley ville gjenta oppførselen der hun bet. Alexander er uenig, og sier han aldri fikk mulighet til å bevise det. Foto: Alexander Olsrud

Alexander hevder imidlertid at hele avgjørelsen er basert på uriktig grunnlag.

Men å klage på vedtaket var umulig – også det på grunn av økonomi.

– En klage må sendes til Politidirektoratet. Politiet skriver selv at saksbehandlingstiden på nåværende tidspunkt er seks måneder. Da jeg er ansvarlig for kostnadene ble eneste utvei å avlive henne.

I brevene Alexander mottok fra Nordland politidistrikt kom det frem at hvis han ikke betalte regningene ville avlivningen av Haley bli fremskyndet.

I vedtaket Alexander mottok blir det presisert at han er ansvarlig for løpende kostnader. Om han skulle klage må han belage seg på seks måneders ventetid. Det ble for dyrt hevder han.

Må betale fortløpende

Simone Kristiansen, seksjonsleder forvaltning i Nordland politidistrikt, bekrefter at det er hundeholder som er ansvarlig, etter hundeloven, for kostnadene som påløper i en hundesak.

– Det påløper store utgifter når en hund tas i forvaring. Generelt kan jeg derfor forstå at det kan oppleves som at man ikke har et valg når forvaringsutgifter påløper, og man må ta hensyn til økonomien, sier Kristiansen til NRK.

Alexander mottok denne fakturaen dager etter at Haley ble hentet. Han sier det ble umulig for ham å kjempe saken, da han ikke hadde råd å betale regningene.

– Alexanders fakturerer hadde forfall omtrent 10 dager etter at de ble sendt ut. Er det slik at hundeeiere må belage seg på å betale innen svært kort tid?

– Det stemmer at politiet setter korte betalingsfrister. Dette da det påløper store kostnader dersom en hund tas i forvaring, og hundeholder må fortløpende og til rett tid betale disse kostnadene. Det stemmer også at vår klageinstans har en saksbehandlingstid på inntil seks måneder.

Økonomisk pressmiddel

Siri Martinsen i NOAH- for dyrs rettigheter sier det økonomiske aspektet i slike saker ofte blir en stor utfordring.

– Den økonomiske delen, der hunden blir sendt til kennel og eier må betale løpende kostnader, blir brukt som et pressmiddel av politiet. Politiet har et ønske om å få slike saker ut av verden så raskt som mulig. Da mener de dessverre at avlivning er enkleste vei, sier Martinsen til NRK.

Simone Kristiansen i politiet sier de kan ta en hund i forvaring på hundeholders regning dersom dette er nødvendig og det foreligger en situasjon som beskrevet i hundeloven § 24 første ledd bokstav a – h.

– Hovedregelen er at en hund skal tas i forvaring dersom det eksempelvis har kommet inn en anmeldelse om at hunden har bitt et menneske. Tas en hund i forvaring er det hundeholder som er ansvarlig for kostnadene.

Hun presiserer at politiet, dersom hundeholder ikke løpende og til rett tid betaler kostnadene, kan iverksette vedtaket straks.

Siri Martinsen i NOAH mener politiet bruker det økonomiske aspektet som et pressmiddel. Foto: Robert Hansen / NRK

Martinsen i NOAH ønsker heller ikke å kommentere enkeltsaker, men sier det på ingen måte er første gang hun hører om lignende historier.

– Vi har ser mange saker hvor folk sier de har blitt oppfordret til å gå med på avlivning – og at kennelkostnadene henger som en slags pisk i bakgrunnen, sier hun.

Jobber politiet aktivt for å få avlivet hundene raskt? Ekspandér faktaboks – Jobber politiet aktivt for å raskest mulig få avlivet hundene, slik Siri Martinsen i NOAH sier? – Politiet forsøker å håndtere avlivingssaker så raskt og effektivt som mulig. Dette da hundesaker ofte oppleves som belastende for de involverte, og det som nevnt kan påløpe store kostnader. Målet er ikke at hunden skal avlives så raskt som mulig, men at vi skal få tatt en forsvarlig vurdering av saken og fatte et eventuelt vedtak så raskt som mulig, svarer Simone Kristiansen, seksjonsleder forvaltning i Nordland politidistrikt.

– Slike saker er alltid subjektive, men politiets fremstilling av hundens adferd blir ofte veldig dramatisk. Av og til stemmer det selvfølgelig, men det er ofte basert på misforståelser. Hunder er tross alt dyr med tenner, og dersom hundens forsøk på å kommunisere at den føler ubehag ignoreres, så er bruk av tennene hundens siste mulighet til å gjøre seg forstått.

Ny lov innen 2022

NOAH- for dyrs rettigheter og Siri Martinsen har i mange år ment at hundeloven burde vært endret.

– Blant annet mener vi ordlyden som gir tillatelse til avlivning av hunder er så vag at mange hunder mister livet på grunn av naturlig adferd, sier Martinsen til NRK.

– Det kan være hopping, eller at de står i veien for noen. Denne type adferd kan kalles et «angrep» juridisk. Det er mange som ikke er klar over hvor merkelig hundeloven kan slå ut i praksis.

Alexander sier økonomiske utfordringer gjorde at han ikke fikk fortalt sin og Haleys side av saken. Foto: Alexander Olsrud

Hele 70.000 personer har skrevet under på NOAHs opprop om endring av hundeloven. Nå er de også hørt – og i løpet av kort tid skal den revideres.

– Vi fikk medhold i justiskomiteen for noen år siden. Det blir nå tatt opp i landbruksdepartementet. I løpet av høsten blir det en høring og innen våren 2022 bør en revidert lov være på plass.

For Alexander og Haley vil ikke potensielle endringer bety noe. Haley er avlivet, og Alexander holder fast ved at deres side aldri ble hørt.

– Hvis penger ikke hadde vært en utfordring, hva tror du hadde skjedd da?

– Hadde jeg hatt råd ville hun fortsatt levd. Da hadde jeg fått utsatt avlivningen, og kunne fortalt min side av saken ordentlig, avslutter Alexander.