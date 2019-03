Hundeeier i Bodø skjøt elg ved boligområde - siktet av politiet

– Dette er en helt ny situasjon for oss, sier Gjermund Carlsen, som er formann i viltnemnda i Bodø.

Han har ikke hørt om andre tilfeller hvor privatpersoner går rundt i mørket om kvelden og skyter en elg etter eget forgodtbefinnende.

Hentet gevær hjemme

Mannen skal ha vært ute og luftet hundene sine på en tursti i utkanten av et boligfelt på Grønnåsen i Bodø sent på kvelden da han oppdaget elgen i skogen.

– Hundene hadde bjeffet mot elgen. Elgen skal da ha trampet mot hundene, som om den ville angripe. Eieren ble da så redd for hundene sine at han gikk hjem og hentet et gevær. Deretter gikk han tilbake og skjøt elgen.

Mannen ringte selv politiet og fortalte at han hadde skutt dyret. Den døde elgen ble liggende på turstien til den ble fjernet av viltnemnda dagen etter.

Mannen varslet selv politiet om at han hadde skutt elgkalven. Foto: Privat

Anbefaler folk å trekke unna

Elgen er i utgangspunktet et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker eller andre dyr. Denne elgen hadde ikke trukket inn i boligfeltet, men oppholdt seg i skogen da den ble skutt.

– Har du hund i band unngår du slike situasjoner. Dersom elgen opptrer på en truende måte, trekk unna. Man går ihvertfall ikke hjem for å hente et gevær, sier Carlsen.

Bodø er kommunen med den tredje høyeste bestanden av elg i Nordland. Denne måtte bøte med livet da den ble nærgående mot hunder på Grønnåsen. Foto: Privat

Viltnemnda kjenner ikke til at den har opptrådt aggressivt eller vært sjenanse for beboerne i området.

Carlsen er krystallklar på at det ikke er greit å ta saken i egne hender dersom du opplever at elgen vil angripe hunden dine.

– Hvis folk føler seg truet av en elg skal de ringe viltnemnda eller politiet, så får de avgjøre hva som skal skje med dyret.

Hendelsen har i tillegg skjedd utenfor elgjakta.

– Jeg er spent på hva slags reaksjoner de gir vedkommende, sier Carlsen.

Har startet etterforskning

Politiet i Nordland bekrefter at de etterforsker saken og at mannen er siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen.

– Det er for tidlig å si hva konklusjonen blir. Vi forsøker å finne ut om det har skjedd noe straffbart, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

Mannen er avhørt, men det gjenstår fortsatt flere undersøkelser før etterforskningen er over.

– Det har vært oppe lignende saker tidligere og vi må sjekke hvilket utfall de fikk.