Kattemor nektet å passe kattungen – da begynte hunden Nala å produsere melk

Torhild Bentzen snakker rolig til hunden.

«Du må være litt forsiktig Nala»

Hunden roter rundt med kattungen. Kattemor hviler i at annet rom i huset. En dramatisk fødsel med keisersnitt førte til at bare en unge overlevde.

Hun nekter å ta vare på ungen hun akkurat hadde født.

Men da hunden Nala hørte lydene fra den nyfødte, brukte hun ikke lang tid på å finne morsgenene.

Nå både koser, pleier og mater tispa kattungen.

Kattemor vil ikke passe kattungen Men det vil tispa i huset Hun er nå blitt kattemor

Dramatisk fødsel

– Hun er litt voldsom med ham når hun vasker ham. Men jeg tror ikke det er noe hardere behandling enn en kattemor ville gitt, sier Torhild og ser bort på Nala.

I forrige uke var Dyrebeskyttelsen Bodø på Værøy i Lofoten for å ta vare på en kattekoloni ute av kontroll. Torhild, som selv var med til Værøy, er nå matmor for en av kattene. Hun er utdannet dyrepleier, men praktiserer det ikke til hverdags. Hun ble spurt om hun kunne bidra på Værøy-turen.

– Vi tok henne med til Bodø for å undersøke om hun kunne leve som en vanlig huskatt. Da la vi merke til at hun var drektig. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne passe på katten til ungene var født.

Bare en av kattungene overlevde. Den ville ikke moren ha noe med å gjøre. Foto: Ola Helness / NRK

Det takket hun ja til, og kattungene kom fort. Natt til 17. mai kom den første. Den døde tirsdag. De andre ungene måtte hentes etter keisersnitt. De to første var døde, men den siste kattungen overlevde.

– Da kattemor våknet så hun bare på ungen. Hun skjønte ikke hva hun skulle gjøre, og det var tydelig at hun ikke var klar over at hun var blitt mor.

Hunden hjelper til

– Jeg startet med å gi kattungen flaske, og hun lagde lyder som tispa vår hørte. Hun kom med en gang, og det virket som det var helt naturlig for henne å ta litt kontroll, forteller Torhlid og legger til:

– De trenger stimuli for å tisse og bæsje, så dette hjelper meg masse.

Sølvi Pedersen var på besøk hos Torhild og hjalp til med å gi kattungen melk. I bakgrunn har tispa i huset full kontroll. Hun produserer ikke nok melk til å mate ungen alene. Foto: Ola Helness / NRK

Videre forteller Torhild at hun måtte søke på internett for å se hvor vanlig fenomenet er.

– Jeg har lest historier om at hunder som allerede har melk i pattene tar til seg kattunger. Men det virker som hormonene vekkes selv når de ikke har vært drektige.

Øystein Ahlstrøm, professor ved Institutt for husdyr- og akvakultur forklarer til NRK at fenomenet ikke er helt uvanlig.

– Det er ganske vanlig. Hunder har løpetid en eller to ganger i året, og hvis de ikke blir paret får de gjerne et hormonbilde som om de er drektige. Når det har gått 63 dager kan de innbille seg at de har hatt et svangerskap, forklarer han.

– De tror de har valper rett og slett.

Torhild Bentzen får god hjelp av Nala. Foto: Ola Helness / NRK

Kan tro en leke er barnet

Ahlstrøm sier det ei heller er helt uvanlig at hunder som ikke har hatt løpetid kan vekke hormonene til liv.

– Hvis de får tilgang på en kattunge kan det våkne til liv. De får melk i jurene og får morsfølelsen. Man kan også flytte en valp fra en tispe til en annen.

– Denne hunden hørte lydene og ble plutselig «mamma». Er det vanlig?

Øystein Ahlstrøm sier det ikke er uvanlig at hunder tar vare på kattunger. Foto: Øystein Ahlstrøm / NMBU

– Ja, de kan være veldig mottakelige for lyder. De kan passe på leker som lager lyder. De tror det er ungene deres, og nekter å dra på tur. De vil bare hjem å passe på valper de ikke har.

– Men det er jo absolutt flott at denne tispa tar vare på en kattunge.

Professoren sier avslutningsvis at andre dyr også kan ha lignende adferd.

– Vi har sett eksempler på at eksempelvis reinkalver som har mistet moren går inn og beiter sammen med sau. Da handler det imidlertid mest om at de har et behov for å være sammen med noen andre.