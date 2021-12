34.000 nordmenn fisker etter denne – står i fare for å dø ut

For mange er hummerfiske et høydepunkt på høsten og tidlig vinter.

I år var det hele 34.039 påmeldte. De fleste av dem såkalte fritidsfiskere.

Nylig ble imidlertid hummeren satt på rødlista til artsdatabanken. I kategorien «sårbar».

Det vil si at arten har risiko for i å dø ut i Norge.

Det finnes mange regler for hummerfiske. De enkleste er: Hummer med rogn må kastes på sjøen igjen. Det samme gjelder hvis hummeren er for stor eller for liten.

Likevel er det ingen som vet hvor mye som fiskes.

– Man er ikke pliktig til å rapportere inn de hummerne som man fangster, og det er heller ikke noe kvotesystem på hummer. I realiteten er det dermed ingen som vet helt hvor mange hummer som fiskes i norske farvann.

Det mener WWF Verdens naturfond sin marinbiolog og havekspert, Fredrik Myhre, at er et stort problem.

– Den nye rypejakta

Myhre savner et tydeligere regelverk etter hvert som hummerfiske er blitt stadig mer populært.

– Det er flott at folk bruker av naturen, men dessverre så bruker vi for mye og på feil måte.

Dette gjelder også for hummeren, ifølge Myhre.

Fredrik Myhre, Seniorrådgiver for fiskeri- og havmiljø i Verdens Naturfond, WWF. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

– Det har gått direkte sport i å fiske hummer, og det fremstår nærmest som den nye rypejakta til havs.

I 2017 ble det et krav om å registrere seg for å drive med hummerfiske. Det var for å få mer kontroll på antallet fiskere, forteller han.

Dessuten finnes det en del klare regler på hva som er lov til å fiske – og ikke.

Les mer om hvilke regler som er blitt innført: Foto: Fiskeridirektoratet /skjermdump Ekspandér faktaboks Det er blant annet innført utvidet fredningstid.

Totalfredning av rognhummer.

Samme minstemål på hummer langs hele kysten.

Strengere begrensninger på antall teiner, og påbud om fluktåpninger i hummer- og krabbeteiner.

Det er også fastsatt maksimalmål for hummer på Skagerrakkysten,

Obligatorisk årlig påmelding for alle som skal fiske hummer.

Krav om rømmingshull i teinene (bomullstråd som løser seg opp i sjøen slik at teiner ikke fortsetter å fange hummer i lang tid dersom de mistes). Kilde: Trond Ottemo, Fiskeridektoratet

Likevel mener Myhre at reglene slik de er i dag, ikke er gode nok.

– Det er jo et paradoks at dette her er et forholdsvis strengt regulert fiske med hva som er lov og ikke, men det er ingen som har kontroll på hvor mye som fiskes med de reglene vi har.

I tillegg til strengere regler for hvor mye man kan fiske, ønsker WWF seg flere vernede områder.

– Det er én ting som vi vet at fungerer, og det er vern. Så vi trenger flere og bedre verneområder – både langs kysten og ute til havs.

Martin Olstad er en ivrig hummerfisker. Her viser han hvordan man måler en hummer. De som er for små, må slippes ut igjen.

– Verdens ledende havforskere sier vi må verne minst 30 prosent av havet innen 2030 dersom vi skal lykkes med å ta vare på livet der. Norge har i dag kun vernet rundt 1 prosent av våre egne havområder.

Vil ikke ha selvrapportering

Havforskningsinstituttet (HI) er i gang med å finne ut hvor mye hummer som fiskes i Norge. Men pålagt rapportering fra alle som fisker hummer, vil ikke fungere ifølge forsker Alf Ring Kleiven i HI.

– Vi har ikke anbefalt at man pålegger alle rapportering, for det blir veldig mye data å kvalitetssjekke. Så vi gjør utvalgsundersøkelser der vi trekker ut tilfeldige fiskere fra påmeldingslista. Så har vi blant annet intervjuet dem.

Siden 2017 har HI jobbet med flere ulike tilnærminger for å finne ut hvordan hummerfiske best bør gå for seg.

– Ifølge forskning på fritidsfiske fra flere andre land ser det ut til til at man faktisk får bedre estimater ved å trekke tilfeldige fiskere ut som er representativte for hele hummerfiske-befolkningen.

Alf Ring Kleiven forsker blant annet på hummerbestanden i Norge. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

– En utfordring

Trond Ottemo er leder av reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet. Også han er bekymret for hummerbestanden.

– Vi vet fra før at det er et høyt fiskepress på hummer, og reglene har blitt strammet inn flere ganger de siste 12–13 årene. Det er dessuten opprettet over 50 lokale hummerbevaringsområder.

Men til tross for de mange innstramningene, er det blitt flere som har fått hummerfiske som hobby. Teinene er enkle i bruk og lett tilgjengelige.

Ottemo vedgår at dagens regler trolig ikke strekker til.

– Det er en utfordring at fangstraten de senere årene ser ut til å ha en negativ utvikling, til tross for innstrammingene i regelverket. Det betyr antakelig at gjeldende reguleringer ikke er tilstrekkelig for å bygge opp hummerbestanden til ønsket nivå.

Hummeren oppholder seg som oftest fra 5 til 40 meters dyp, hvor det er stein eller sandbunn. Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Han forteller at arbeidet med å få opp bestanden vil fortsette. Men lover ingen umiddelbare endringer i regelverket.

– På sikt er det også aktuelt å vurdere strengere regelverk med grunnlag i råd fra Havforskningsinstituttet.

