Tidligere ordfører støtter Giske – melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest

Mandag denne uka stilte en enstemmig valgkomité seg bak Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Få dager etter trakk de støtten.

Beslutningen om å trekke støtten kom samme kveld som det dukket opp nok en anklage mot Giske, som omhandlet upassende oppførsel.

Siden har det vært turbulente dager i partiet. Valget til komiteen fikk det til å renne over for Hugo Bjørnstad.

Bjørnstad er tidligere ordfører i Vågan i tre perioder, og har også sittet som statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet.

Tidligere statssekretær og Ap-ordfører i Vågan, Hugo Bjørnstad. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB Scanpix

I et innlegg på Facebook skriver han at han på bakgrunn av dette har valgt å melde seg ut av partiet.

«[...] takk for meg!! Jeg har ikke samvittighet til å være medlem av et politisk parti som til de grader mangler evne til tilgivelse! Den behandling som Trond Giske er blitt utsatt for mangler sidestykke i norsk politikk, og jeg ønsker ikke å være en del av denne.»

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Bjørnstad lørdag.

Flere vurderer det samme

Under innlegget har flere kommentert at de er enige, og at de også selv har valgt å melde seg ut som følge av Giske-exiten.

Leder i Vågan Arbeiderparti, Wiggo Pettersen, deler ikke Bjørnstads syn på saken. Han har selv vært inne i kommentarfeltene og sett. Der skriver flere at de vurderer å melde seg ut av partiet.

– For å si det sånn har jeg kanskje hatt 1–2 telefoner fra folk som vurderer det. Det er gode, gamle partifolk som har vært i partiet i en årrekke. Dette synes jeg er veldig trasig, jeg ber dem om å tenke seg om flere ganger.

Ber folk tenke seg om to ganger

Likevel ser han også for seg at flere kommer til å melde seg ut av partiet lokalt.

– Det ser jeg klart for meg. Vi har jo lov til å ha forskjellig mening, og det har vi sikkert i denne saken også. Og hvis det kommer utmeldinger skal jeg respektere det, men be dem om å tenke seg om to ganger og se saken fra alle sider.

Pettersen er klar på at det ikke er flere utmeldelser partiet helst skulle hatt nå.

– For Det norske Arbeiderparti er det ingenting som blir bedre om vi får utmeldelser. Det er partiet vi må jobbe for. Politikken vi må jobbe for. Fellesskapet vi må jobbe for. Vi må la partiet gå fremfor personer. Jeg ønsker at vi skal stå samlet – ikke splittet.

Svolvær havn i Vågan i Lofoten. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Kjerkol: – Skal være rom for alle

Nyvalgt fylkesleder i Arbeiderpartiet i Trøndelag, Ingvild Kjerkol, sier man skal ha respekt og forståelse for reaksjonene ettersom mange i partiet har sett på Giske som deres politiker.

– Så får vi ikke gjort så mye med det, vi må se fremover. Det er oppdraget vårt nå. I dag ble Trond Giske takket av etter lang innsats, og det er klart at det er mange som har følt at han har vært utrolig viktig, sier Kjerkol til NRK.

Ingvild Kjerkol, Ap-leder i Trøndelag. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Det skal være rom for alle i Arbeiderpartiet. Det skal også være rom for å gjøre feil, men vi må ha en kultur for å håndtere alle deler av menneskelivet.

Hun understreker at hun ikke kjenner til hva valgkomiteen har vektlagt i prosessen, og at hun heller ikke har oversikt over om Ap i Trøndelag har fått utmeldinger på lignende grunnlag.

Kjerkol sier hun er helt enig med lokallagsleder Pettersen i Vågan om at man må la partiet gå fremfor personer.

– Kjærligheten til partiet er det som driver oss, og forpliktelsen overfor velgerne er det som motiverer oss. Det er som jeg sa i salen i dag at i politikken velger du ikke hvem du jobber sammen med, han har fått tilliten sin en annen plass, og vi har en forpliktelse til å jobbe sammen for Arbeiderpartiets verdier.