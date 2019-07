Lill Ljunggren driver med Geocaching, og går ofte lengre turer alene i fjellet.

Denne formiddagen midt i november beveger hun seg opp Herjangsfjellet i Narvik. Det er nysnø i fjellet, men Lill har pakket sekken med både nødlader og varme klær.

Men plutselig skjer det noe. Før hun vet ordet av det ligger hun i langflat i lyngen. Forfjamset og uten briller ser hun at foten har en unaturlig vri.

– Det er akkurat som om noe eksploderer. Så ser jeg foten min, og skjønner med én gang at ankelen er knekt, forteller hun.

Selv er hun sykepleier og vet derfor at et slikt brudd krever operasjon. Telefonen har hun heldigvis fortsatt i handa, og hun ringer 113.

En app ble redningen

Hjelpen er på vei, men det tar tid. I tre timer ligger hun og venter i lyngen.

Kulden brer seg over kroppen hennes, og hun ser seg nødt til å ringe tilbake til AMK. Hun vet at kraftig nedkjøling er alvorlig.

Situasjonen har ikke vært kritisk før nå, men AMK bestemmer at letekorpset bruker for lang tid. De må nå koble på luftambulansen.

Heldigvis har Lill installert appen «Hjelp 113» på telefonen sin. Der ligger eksakte koordinater på hvor hun befinner seg. De gir hun til piloten i luftambulansen, og derfra tar det kun ti minutter før hun kan se helikopteret i luften over der hun ligger.

Slik ser appen ut. De grønne punktene viser hvor nærmeste hjertestarter befinner seg. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Det er luftambulansepilot Christian Mørkve som kommer for å hjelpe Lill.

– Med koordinatene fra appen slipper vi å lete. Det betyr at vi er på rett vei i det vi setter oss inn i maskinen. Det sparer tid, og kan være avgjørende, sier Mørkve.

I dette tilfellet dreide det seg om en skade på fjellet, og pasienten hadde ligget en god stund i kulden.

– Det var viktig å finne henne raskt, og det gjorde vi, avslutter Mørkve.

Nedkjølt og redusert ankommer Lill sykehuset i Tromsø. Som hun allerede visste blir hun nødt til og operere foten. Ankelen var knust og i tillegg hadde hun et brudd i leggbenet.

Det var Stiftelsen Norsk Luftambulanse som fortalte historien om Lill først.

Kan utgjøre forskjellen mellom liv og død

Siden Stiftelsen Norsk Luftambulanse lanserte appen i 2009, har mer enn 1,3 millioner nordmenn lastet den ned. På det meste er det registrert 650 innringer per dag.

– Sommeren er høysesong for turer i fjell og mark. Dersom det skjer en ulykke, eller at noen blir syke, kan det være vanskelig å finne dem, sier direktør for forskning og utvikling i Stiftelsen, Tom Hanssen.

Administrerende direktør for forskning og utvikling i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Tom Hanssen. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Ifølge stiftelsen kan rundt 20 liv reddes hvert år hvis alle ringer 113 fra appen.

– Med gratisappen kan du nå både AMK-sentralen, brann eller politi i en nødssituasjon. I alvorlige situasjoner er det viktig at du blir funnet raskt. Sjansen for å overleve blir større jo raskere du får hjelp. Appen kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, sier Hanssen.

Fortsetter jakten på Geocaching

I dag er det to år siden Lill skadet seg i fjellet. Foten er friskmeldt og hun går fortsatt på fjelltur alene. Hun er glad i naturen og fjellturer, men hendelsen i det kalde Herjangsfjellet satte en støkk i henne.

– Jeg forteller alle jeg kjenner om appen. Alt av venner og familie har jeg bedt om å laste den ned, slik at de rask får hjelp hvis det skjer noe, sier hun.