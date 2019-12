Regjeringspartiene ber Rana roe seg ned i sykehussaken

Det ble til slutt et enstemmig vedtak i Helse Nord-styret. Både styret og direktør Lars Vorland var enige om at man skal ha to akuttsykehus på Helgeland.

Ett i Sandnessjøen og ett i Rana. Styret presiserte i sitt vedtak at det største, med ledelsen, skal være i Sandnessjøen.

Det aksepterer ikke politikerne i Rana, som har den klart største byen på Helgeland.

Et enstemmig bystyre i Rana vedtok nemlig et skriv som sier at de «ikke aksepterer vedtaket som er gjort av styret.»

Ber Helgeland om å forsones

Men det spørs om ranværingene blir hørt av regjeringen. Alle fire partiene sier seg nemlig fornøyde med Helse Nord-vedtaket.

Høyre har uttrykt tilfredshet med styrevedtaket. Regjeringskollega Frp er også klar i sin tale.

– Det faglige mest forsvarlige er å sørge for at mest mulig samles og legges sør for Korgfjellet, det må også Mo i Rana ta innover seg, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, sier hun er fornøyd med vedtaket i styret.

– Jeg er glad for at Helse Nord har landet på to sykehus, med tyngdepunkt og ledelse i Sandnessjøen. Det er en treffsikker avgjørelse med tanke på regionens utvikling som helhet fremover.

Også Venstre står bak vedtaket, sier helsepolitisk talsperson, Carl-Erik Grimstad.

– Jeg synes det var et fornuftig vedtak og nå er vi inne på et godt spor. Faglig sett er det den beste løsning å ha tyngdepunktet i den delen av regionen med flest folk, samtidig som det er helt uaktuelt at Rana ikke skal ha et sykehus.

– Veldig utsatt for politisk krangel

Frp, KrF og Venstre ser alle at Rana godtar Helse Nord-styrets løsning.

Bruun-Gundersen i Frp mener Rana nå bør legge ned stridsøksa, og prøve å gjøre det best ut av denne situasjonen.

– Vi kan gjerne diskutere hvilke tilbud som skal ligge i et DMS eller et lite sykehus i Mo i Rana, men det er åpenbart at fagmiljøene er helt enige i at mest mulig av sykehustilbudet bør samles og legges sør for Korgfjellet.

Det er det motsatte av det den eksterne ekspertgruppa sa da de pekte på Mo i Rana som det beste stedet for ett sykehus.

Noresjø i KrF ber Waage i Rana om å følge sin egen oppfordring om å se framover.

Grimstad i Venstre sier at det ligger i sakens natur at man ville ende opp med noe som ligner på det nest beste for alle.

– Her kunne ikke alle velge fra øverste hylle. Man må ned på andre hylle, og i sum kommer Helgelands befolkning godt ut med denne løsningen.

Om Waage mener han politikerne bør vise måtehold.

– Dette er et område av landet som er veldig utsatt for politisk krangel. Politikerne burde derfor vise måtehold.

– Styret går for langt

Men ikke alle er enige i at styrets vedtak bør være siste vending i den omstridte saken.

Tidligere sykehusdirektør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset mener at styret i Helse Nord har gått altfor langt i å definere roller og oppgaver i det nye sykehuset.

– Å vedta å flytte ledelse og administrasjon er en direkte innblanding i det som bør være et administrativt ansvar i et helseforetak.

Furunes jobber i dag som teknisk sjef i Rana, og er en del av toppledelsen i kommunen. Han avviser at ordføreren tråkket for hardt på gassen da vedtaket kom.

– Vi er dem som har tråkket minst på gassen i denne saken. Vi har hele tiden ment at Helgeland trenger to sykehus.

Ber om møte med Høie

NRK konfronterer Waage med uttalelsene fra regjeringspartiene. Men han har ikke tenkt å dempe retorikken.

Han og varaordføreren vil møte med helseministeren for å få lagt fram sitt syn i saken.

– Et enstemmig kommunestyre i Rana er enig i at vi kan ikke akseptere at det største sykehuset med det største faglige miljøet skal bli underminert på den måten der. I denne saken er det gjort et vedtak basert på et benkeforslag, uten at det konsekvensene er utredet. Det bryter også med vedtektene, hvor det står at ledelse og administrasjon skal være på sykehuset i Rana.

Waage og Rana sier de skal ta kontakt med helseminister Bent Høie, som har det endelige ordet i saken.

NRK kjenner til at en representant Rana-politikken var til stede på Stortinget på torsdag for å diskutere Helgelandssykehuset.