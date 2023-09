Høyre tok Narvik-ordfører på senga: – Jeg har ikke hørt noe selv

Sittende ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen (Ap), smilte bredt sammen med Lars Erik Lillefloth (H) på onsdag. De to ble avbildet i avisen Fremover med tittelen:

«Vi er i dialog»

Nå har Lars Erik Lillefloth snudd på hælen – og forlatt Arbeiderpartiet.

– Vi i Høyre har vært opptatt av fremdrift. Det er bra det skjer ting, sier han til NRK.

Mye tyder på at det nå skal det dannes borgerlig flertall i Narvik, med Senterpartiet på laget.

Kommunestyret i Narvik Narvik har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

Viser ryggen til Arbeiderpartiet

Høyres ordførerkandidat er åpen på at de har snakket med ulike partier, men at det nå ser ut til at Senterpartiet og Frp er de samarbeidspartnerne som er mest naturlig.

– Vi ser at vi har et grunnlag for å gå videre i en dypere forhandling.

De partiene utgjør imidlertid ikke flertall.

– Vi har snakket med KrF og INP. Og opplever at dialogen med dem er god, og vi tror vi kan bli enige.

Lars Erik Lillefloth virker å ha skrotet samarbeidet med Arbeiderpartiet. Det betyr at han trolig blir ordfører. Foto: Frida Brembo / NRK

Om ordførerkjedet til slutt ender opp med å hvile på hans skuldre er fortsatt uklart.

– Vi har ikke begynt å snakke om detaljer. Først og fremst har vi diskutert politikk. Men når vi går inn i et arbeid som dette handler det om å få mest mulig gjennomslag for vår politikk.

– Posisjoner kommer inn debatten senere.

– Hvorfor fortsetter dere ikke med Arbeiderpartiet?

– Det er naturlig for et borgerlig parti som Høyre å forsøke å finne grunnlag for et felles borgerlig flertall, svarer Lillefloth og legger til:

– Da var det naturlig å ta kontakt med Senterpartiet som vi oppfatter som borgerlig i Narvik-politikken. Det samme med Frp og KrF.

INP kan bli en joker

Selv med KrF, Senterpartiet og Frp trenger Lillefloth hjelp fra flere for å danne flertall.

Det betyr at INP fort kan bli siste brikke i puslespillet.

Lillefloth sier det INP har presentert lokalt virker å være noe som rimer på borgerlig politikk, og at det er mulig å få til et politisk samarbeid med dem.

NRK har vært i kontakt med Bjørn Kanstad i INP.

Han er på ferie i Georgia og sier at han ikke vil kommentere hvordan partiet vil forholde seg til invitasjonen fra Høyre.

Men han sier at de vil lytte til hva Høyre har å tilby.

Lars-Erik Lillefloth er positiv til forhandlingene med borgerlig side fremover. Foto: Frida Brembo / NRK

– Lykke til

Nåværende ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap), blir tatt på senga når NRK ringer og spør om Høyres sprang mot borgerlig side.

– Jeg ble overrasket over at du ringer og forteller dette, for jeg har ikke hørt noe selv.

Han er likevel klar på at de nå har lange forhandlinger foran seg.

– Skal de ha et flertall, så de får forhandle og jeg får bare ønske dem lykke til.

Rune Edvardsen er spent på om det er mulig for Høyre å få til et politisk samarbeid uten dem. Foto: Petter Strøm

– Tror du de lykkes?

– Det er jeg veldig spent på, svarer Edvardsen og understreker at det er INP som virker å være nøkkelen.

– Jeg er spent på om de får med seg KrF, selv om de jo ikke trenger det for å få et flertall. De trenger INP.

Edvardsen sier at han har vært i samtaler med flere partier etter valget.

– Alt har vært åpent. Vi har hatt samtaler og dialoger, og jeg har fått beskjed om at det er åpent.

Har tro på samarbeid

Ordførerkandidat Rune Ernst Østergren for Frp tror dette samarbeidet vil bli veldig bra.

– Vi er enige om å prøve å jobbe ut en plattform. Vi opplever at det er et potensial for å få til det, sier han til NRK.

Ifølge Østergren har trekløveret Høyre, Senterpartiet og Frp hatt to møter så langt.

– Vi vil fortsette i tiden fremover. Så får vi se om vi får med INP, det håper vi på.

Han forteller også at de har vært i kontakt med KrF på telefonen, og at signalene derfra er positive.

– Hvordan vil narvikværingene merke at det blir et nytt styre?

– Vi er tre næringsvennlige partier. Vi i Frp har gått til valg på at vi vil gjøre veien kortere mellom prosessene i kommunen og næringslivet og folk. Vi vil ha mer medvirkning.