Valget for fire år siden var rett og slett dårlig sett med Høyre-øyne. Etter at alle kabalene var lagt, satt partiet igjen med 34 ordførere – det laveste antallet siden 1971.

Men nå det ser lysere, eller blåere, ut.

Allerede har Høyre sikret seg 74 ordførere, viser NRKs oversikt, som for øvrig ikke er endelig – flere kommuner har fortsatt ikke bestemt seg og kartet under vil oppdateres fortløpende.

Høyre ligger fortsatt et stykke bak Arbeiderpartiet. Men det er som normalt, slik har det vært helt siden krigen.

Høyres ordførerrekord er 119 og er 22 år gammel. Men da var det nesten 100 flere kommuner enn i dag.

Ordførere i hele landet År 2019 2023 Kartvisning Ordførerens parti i hver kommune Kart over Norge der hver kommune er markert med partifargen til det partiet som har ordføreren Ikke avgjort ennå Velg område Hele Norge Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Parti Ordførere Endring Arbeiderpartiet 91 −59 Høyre 73 +40 Senterpartiet 72 −58 Fremskrittspartiet 12 +9 Kristelig Folkeparti 8 −2 Sosialistisk Venstreparti 3 −3 Venstre 1 −1 Miljøpartiet De Grønne 0 −1 Andre 14 −8 Oversikten viser i hvor mange kommuner hvert parti har fått ordføreren. I 83 kommuner er det ennå ikke avgjort hvem som blir ordfører. Endringen viser hvor mange flere eller færre ordførere partiene har så langt, sammenlignet med i 2019. Sist oppdatert 23.9.2023. Alle valgresultatene

Blå bølge i Nordland

I Nordland er Høyres fremgang spesielt markant. I den foregående perioden hadde Høyre ordførere i Bø, Gildeskål og Lurøy – og det var det.

Nå kan partiet få 12. Rekorden i fylket etter krigen er 15 ved valget i 1979.

Høyre får etter all sannsynlighet fire av fem ordførere i Vesterålen.

Det er derfor ikke tilfeldig at stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) denne uken tok turen fra Oslo vest til Sortland – Vesterålens største kommune – for å feire valgseieren i nord.

Her gjorde ordførerkandidat Grethe Ellingsen et brakvalg – med 42,7 prosent av stemmene.

– Jeg tror helt klart at det hjelper oss lokalt at det blåser en blå vind over landet. På den andre siden gjorde vi et godt valg, vi har 33 stykker mellom 18 og 92 år på listen, som på ulike områder har vært ute og snakket med folk, lyttet og vist seg klar for å være med på å drive frem Sortland, sier den påtroppende ordføreren i Sortland.

Grethe Ellingsen var ordfører i Sortland fra 2011 til 2015. Nå blir det en ny runde for Høyre-kvinnen. Her er hun avbildet da hun gikk av etter valget i 2015. Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

– Det er veldig positivt at vi har fått så mange blå kommuner, og nå må vi bruke muligheten vi har fått til å skape gode lokalsamfunn, konkluderer Astrup.

Valgseieren har imidlertid havnet litt i skyggen av Sindre Finnes' aksjehandel.

– Det er spesiell tid. Vi gjorde et veldig, veldig godt valg, men så har dagene etter valget vært preget av helt andre ting.

– Det er nettopp nå det er fint å komme på besøk hit, og få besøke Grethe som har gjort et kjempevalg, og få høre mer om hva de skal bruke makten til, sier Astrup.

Mer samarbeid med private

I Sortland besøkte den tidligere kommualministeren blant annet landsbruksskolen på Kleiva, hvor han fikk mate en ku. En øvelse han tydeligvis ikke var vant med.

– Hvordan vil folk merke at det blir flere høyreordførere i Vesterålen og i Norge?

– Jeg håper og tror vi er et parti som skal bidra til å skape flere muligheter for folk, legge til rett for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser der folk bor. Vi vil samarbeide med det private næringslivet for å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.

Store ambisjoner

Og det mangler ikke på ambisjoner.

– Høyre vil legge til rette for gode liv over hele landet.

Astrup mener Høyre vant valget fordi velgerne kjente seg igjen i svarene til Høyre. Han tror også valget var en dom over regjeringens innsats de siste årene.

– Flere ser, ikke minst langs kysten, at man har gjort det vanskeligere for næringslivet å skape arbeidsplasser og å legge til rette for aktivitet, og dermed gode lokalsamfunn.

Folk flest i blå kommuner

Selv om Høyre ikke skulle få flest ordførere. Så vil uansett folk flest bo i en Høyre-kommune.

Oslo, Stavanger og Bergen blir blå. Det blir antageligvis også Trondheim.

Det samme blir folkerike kommuner som Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Sandefjord, Larvik, Nordre Follo, Bodø, Bærum og Asker.

Bare i disse 17 kommunene bor det til sammen om lag 2,3 millioner mennesker – altså omtrent halvparten av Norges befolkning.

– Det er man jo veldig glad for som Høyre-mann, sier påtroppende ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten.

– Er du overrasket over Høyre vinner makten i så mange kommuner?

– Jeg er ikke veldig overrasket, for de følger de nasjonale trendene. Men selv med en nasjonal vind har man ulike utslag i enkeltkommuner, sier han.

Arne Sekkelsten fikk mye å juble for på valgkvelden, der Høyre ble omtrent like store for Arbeiderpartiet i Fredrikstad kommune. Nå blir Sekkelsten ny ordfører i Østfolds-kommunen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen mener det lukter svidd av Høyre-comebacket etter et dårlig lokalvalg i 2019.

– Før lokalvalget i 2019 var målet til Erna Solberg at halvparten av velgerne skal bo i en høyrestyrt kommune. Det mislyktes de fullstendig med da, men kommer knallhardt tilbake nå, sier hun.

Og selv om mye fortsatt er uklart, tegner det seg et veldig tydelig bilde, ifølge Aglen.

– Ikke bare får Høyre markant flere ordførere, men de tar storeslem i de folkerike kommunene. Blant de 50 største kommunene i landet er det sterk Høyre-dominans. Det betyr at storparten av det norske folk vil bli styrt av Høyre, fortsetter hun.

I tillegg ser Frp ut til å få god uttelling i antall ordførere etter noen magre år, legger Aglen til.

Vil merkes at kommunene bytter farge

– Hvordan vil folk flest merke at kommune-Norge blir blåere?

– Det vil selvsagt merkes at kommunen bytter farge, men sannsynligvis mindre enn man skulle tro i debatten. I lokalpolitikken er ikke de ideologiske forskjellene så store, og det handler ofte mye om samarbeidsrelasjoner og evne til å finne løsninger. Dessuten har Høyre lagt seg markant mot sentrum i denne valgkampen.

– Hva har dette å si inn mot valget om to år?

– Mange ordførere er en stor fordel for Høyre og de borgerlige. Lokalpolitikken er selve grunnmuren i et parti, og betyr mye for et partis evne til å gjennomføre politikk, forankre politikken, være en lyttepost mot velgerne og bygge profiler. Populære ordførere får gjerne mye tillit, og gjør gode valg. Derfor vil det være en styrke for Høyre fram mot stortingsvalget i 2025.

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen tror resultatet av årets lokalvalg blir en styrke inn mot stortingsvalget om to år. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Astrup snakker mye om private. Vil det bli en privatiseringsbølge i kommunene nå?

– Høyrestyrte kommuner er mer positiv til private aktører og konkurranseutsetting. Det vil de sikkert gjøre i en viss grad, men opplevelsen er at dette er tonet en del ned i Høyre. Nå snakker Høyre mest om «mangfold» og å slippe til «alle gode krefter». Hvilke partier Høyre samarbeider og lokale forhold vil nok også påvirke graden av private løsninger.

For Senterpartiet peker pilene i totalt motsatt retning. Partiet hadde 132 ordfører etter sist valg.

I Nordland hadde de 19. Nå får de antageligvis bare en håndfull. Nasjonalt har de så langt sikret seg 66.

Arbeiderpartiet hadde 147 nasjonalt. Så langt har de 80.

– I antall beholder Ap og Sp mange ordførere, men det er også mange små kommuner. For Ap vil det være smertefullt å miste makt i storbyene og i tradisjonelle Ap-bastioner som Sarpsborg, Lillestrøm og Namsos, sier Aglen.