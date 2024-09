Høyre-topp krever svar rundt E6 i Saltdal

Stortingspolitiker Bård Ludvig Thorheim (H) har sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister John Ivar Nygård (Ap) hvor han vil ha svar på hvordan regjeringen skal sikre forutsigbarhet rundt veibygging i Nord-Norge.

Det skjer etter at strekningen på E6 fra Sørelva til Borkamo har blitt dyttet lenger bak i regjeringens kø. Prosjektet ble i 2021 overført fra Statens vegvesen til selskapet Nye Veier AS, men i 2023 sa selskapet at de ville prioritere andre strekninger først.

I mars ble prosjektet ført tilbake til Statens vegvesen, men nå er det igjen usikkert når byggestart kan skje.

– Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036, vedtatt før sommeren, indikerer nå at utbyggingen av veistrekningen trolig ikke vil finne sted før etter 2030. Dette skaper stor frustrasjon i både næringslivet og i mange lokalsamfunn langs E6, som er avhengige av en pålitelig og trygg hovedvei for transport av folk og gods, skriver Thorheim og utfordrer Nygård:

– Har statsråden og regjeringen tilstrekkelig vurdert de alvorlige forsinkelsene som kan ha oppstått ved å ta utbyggingen av E6 Sørelva-Borkamo ut av Nye Veiers portefølje? spør Thorheim i det skriftlige spørsmålet til ministeren.