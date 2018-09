Høyre-ordfører fnyser av Siv Jensens varslede kutt i eiendomsskatt

Forslaget kommer halvannen uke før statusbudsjettets forslag legges frem.

67 kommuner har lagt seg over grensen på fem promille, ifølge VG. Maksgrensen er i dag syv promille.

Flere norske kommuner kan tape millioner, viser en oversikt som avisen har laget.

Selv om han i utgangspunktet ikke er for skatten selv, reagerer Høyre-ordfører Jonni Solsvik (H) i Andøy kommune, som kan gå glipp av 3,7 millioner kroner i 2018-tall.

– Jeg reagerer først og fremst fordi dette er en type beskatning som er overlatt til lokaldemokratiet å avgjøre hvorvidt man ønsker det innført, sier han.

– Alternativet er veldig mye verre

Siv Jensen (Frp) mener reduksjonen vil bli et langt skritt i riktig retning.

– Dette betyr i realiteten at vi gjør det vanskeligere for kommunene å utskrive eiendomsskatt på høyeste nivå, sier Jensen til VG.

Solsvik sier det nåværende alternativet til eiendomsskatten er veldig mye verre for befolkningen.

– Nemlig å kutte i velferdstjenestene for å få balanse i budsjettet. De to tingene til sammen gjør at jeg ikke synes noe om forslaget, sier ordføreren.

Andøy kommune er en av kommunene som har lagt seg på syv i promille på eiendomsskatt. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ber Jensen tenke seg om

Sortland kommune risikerer å miste 5,4 millioner kroner årlig. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er svært negativ, og sier et kutt for deres kommune blant annet kan bety dårligere skoler.

Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland kommune. Foto: Øystein Nygård / NRK

Hun har en beskjed til finansministeren.

– Jeg ber om at Siv Jensen tenker seg nøye om og sørger for at kommunene har en god kommuneøkonomi, sier Arbeiderparti-ordføreren.

Får tid på seg

På spørsmål fra VG om kommunene vil få ytterligere inntekter fra staten, svarer finansministeren:

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Jeg mener at kommunene fint kan klare å håndtere dette, da det bare utgjør 1,6 prosent av deres frie inntekter. Her ligger min omsorg først og fremst hos den jevne kvinne og mann i dette land som begynner å føle eiendomsskatten som en stor belastning, sier Jensen.

Kuttet i eiendomsskatten vil imidlertid ikke innføres før i 2020, og Jensen gir dermed kommunene ett år på å tilpasse seg de reduserte inntektene.