Høyre møter motstand om LoVeSe-forslag

Kampen om det såkalte LoVeSe-området preget norsk politikk i en årrekke. Nå vil Høyre løfte diskusjonen på nytt.

I det ferske førsteutkastet til nytt partiprogram tar Høyre til orde for å konsekvensutrede de tre aktuelle områdene.

Området Nordland VI bør utredes med sikte på gjenåpning, mener Høyre. Når det gjelder de to områdene Nordland VII og Troms II mener programkomiteen at man bør vurdere særlig hvilke konsekvenser gjenåpning vil ha for mangfold og sårbare økosystemer.

En mulig gjenåpning blir kontant avvist av Venstre og KrF, som er Høyres samarbeidspartnere på borgerlig side.

– Det er uaktuelt å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring slik Høyre vil, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Han peker på at dette er et av verdens viktigste gyteområder og av de største fiskeriområdene for torsk.

– Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli uberørt av oljevirksomhet, både for å bevare naturen og for å ta ansvar i klimakampen, sier Elvestuen.

Også KrF bruker ordet «uaktuelt».

– Disse sårbare områdene har blitt lagt bort, og miljøutfordringene er ikke blitt mindre siden den gang, tvert imot, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til E24.