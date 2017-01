Høyre krever PCI-senter

Nordland Høyre mener at det bør etableres et PCI-senter for hjerteinfarktpasienter ved Nordlandssykehuset Bodø, skriver partiet i en pressemelding. – Nordland Høyre mener det er urimelig at det for over halvparten av pasientene fra Bodø skal ta over 10 timer før de får behandling. Enda verre stilt er pasienter fra andre deler av Nordland fylke, sier fylkesleder Jonny Finstad.