Høyre vil gjøre det enklere for bedrifter: – Skal bruke mindre tid på papirarbeid

Som daglig leder av frisørsalongen Mode i Bodø, kjenner Anne-Sofie Nystad ofte på stresset med alt av skjemaer som må fylles ut og sendes til Skatteetaten:

– I dag er det veldig mye rapporteringer når man driver selv. Det stjeler mye tid og koster mye penger.

Nystad ser ikke bort ifra at papirarbeidet skremmer mange som ønsker å starte for seg selv.

– Jeg tror det er veldig utfordrende for mange, spesielt unge gründere.

Førstekonsulent for forbrukerdialog i skatteetaten, Geir Asbjørn Heitmann, sier det kan være opp til 6500 felt og 60 skjemaer du må forholde deg til. Næringsoppgave, personinntektsskjema, MVA-melding er bare noe av det som kreves.

Anne-Sofie Nystad mener mye av papirarbeidet er bortkastet tid. Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Nå ønsker regjeringen å kutte og forenkle skjemaveldet.

Det vil gi næringslivet innsparinger på 5 til 10 milliarder kroner de neste fire årene, ifølge statsminister Erna Solberg.

Foreslår kutt i skjemaveldet

– Vi vil at bedriftene skal bruke mindre tid på papir og mer tid på det de er gode på. Nemlig å skaffe folk jobb, og sørge for at bedriftene går med overskudd og kan være styrket fremover, sier Erna Solberg til NRK.

Erna Solberg (H) på besøk i Nord-Norge. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Hun påpeker at mye allerede er blitt gjort for å minske papirarbeidet.

Nå vil regjeringen gjøre det enda lettere, blant annet gjennom en ny og forenklet skattemelding for næringsdrivende.

De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Etter planen skal dette være på plass mellom 2022–2024.

– Vi har gjort forenklinger til en verdi av 15 milliarder kroner i tiden som ligger bak oss, men vi har mer igjen når dette fortsatt er topprioriteten for næringslivet.

– Kan dette få noen utilsiktet konsekvenser, med tanke på etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i bedrifter?

– En del av de tingene vi nå skal forenkle er at vi kan gjøre mer digitalt. Det skaper ikke mindre informasjon. Men det er alltid en utfordring med for eksempel vektleggingen av hvor mye skal man rapportere og hvor mye vi skal ha av kontrollhensyn.

Hun mener kontrollen kan være viktigere enn forenklingen i noen tilfeller.

– Men andre ganger kan man se at kostnadene ved å ha den kontrollen ikke er i samsvar med hva dette koster bedrifter og næringsliv.

– Ikke imponert

Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, er ikke videre imponert.

– Det er vanlig at Høyre kommer med disse lovnadene om at det skal bli mye mindre skjemaer for næringslivet hver gang det er stortingsvalg, sier Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder SV og stortingsrepresentant for Troms SV. Foto: Dan Henrik Klausen

Nestlederen mener at mange av tiltakene er forenklinger som allerede er på gang i staten.

– Det er smått og forutsigbart fra høyresiden, sier han, og fortsetter:

– Staten bør alltid bestrebe seg etter å redusere skjemavelde og byråkrati. Det de foreslår her er ventet. Men det er mange andre områder der de ikke tar grep.

Han trekker blant annet frem det han mener er en byråkratisering i fiskerinæringen og landbruket. Høyres forslag vil bety en sentralisering av funksjoner, mener han.

– Ikke bare ønsker vi å redusere skjemaveldet, vi ønsker også å gjøre de næringsrettede virkemidlene, Innovasjon Norge, Landbrukskontoret, Fiskerikontoret, mye nærmere næringen.

Anne-Sofie Nystad driver frisørsalong i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Kan bli flere bedrifter

Anne-Sofie Nystad tror at forslaget om forenklingen av skjemaveldet kan få flere unge til å starte egen bedrift.

– Det vil spare veldig mange næringsvirksomheter for tid og penger. Det vil kanskje gi gründervirksomheter en enda større blomstring.

Selv bruker hun regnskapsfører. Hvis det blir enklere å levere næringsoppgaven selv, ser hun for seg at hun kan kutte en stor utgiftspost.

De sparte pengene vil hun investere i de ansatte.

– Vi håper selvfølgelig dette går gjennom og at det blir en realitet. Det vil være et løft i næringsvirksomheten.