– Det er ganske dyrt for førstegangskjøpere. Spesielt for enslige som skal inn på boligmarkedet første gang.

Det sier Sofie Thørnquist Akselsen.

Hun er på visning. På jakt etter sin aller første bolig.

Men hun er ikke alene.

Sindre Østrem er også på leilighetsjakt.

De konkurrerer om de få leilighetene som er lagt ut i Mo i Rana i Nordland.

– Det er første visningen jeg er på, det er spenstige priser.

Leiligheten de ser på har en prisantydning på 2,3 millioner kroner.

Men dyrere skal det bli, skal vi tro Stig Magne Øie, daglig leder i Rede eiendom.

Sofie Thørnquist Akselsen er på jakt etter sin første bolig. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Fra 10 til 50 på visning

Rana kommune er blant kommunene med den høyeste boligprisveksten i Norge. 13,7 prosent dyrere har det blitt det siste året, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Til sammenligning har boligprisene i Norge så langt i år gått opp med 8,8 prosent.

I Rana merker eiendomsmegleren økt interesse.

Tidligere var det mellom 5 og 10 stykker på en vanlig ordinær visning.

– I år har vi hatt opp til og med 50 interessenter på enkelte leiligheter. Med en så stor etterspørsel på objekter stiger prisene automatisk, sier han.

Så hvorfor er det sånn?

– Mye skal skje i Rana, og det kommer en voldsom vekst. Vi ser at enkelte som til nå har venta med å komme seg inn i boligmarkedet, ønsker å komme seg inn før den store gjengen kommer, sier Øie.

Milliardfabrikk kan gi stort prishopp

Den store gjengen han snakker om er i første omgang 600 nye arbeidere til det som skal bli Norges første batterifabrikk. Her vil Freyrs batterifabrikk vil gi rundt 1500 nye arbeidsplasser til kommunen.

Her ligger det store penger. Ifølge en rapport fra NHO kan batterifabrikkene i Norge gi opp til 30.000 nye arbeidsplasser. Totalt vil de omsette for rundt 180 milliarder kroner innen 2050.

En rapport som Menon Economics har laget på oppdrag fra Rana kommune og Nordland fylkeskommune viser at etableringen av batterifabrikken totalt kan gi rundt 2.150 nye arbeidsplasser.

På toppen av det hele skal det bygges ny flyplass. Her vil det også etableres en rekke nye arbeidsplasser.

Kommunen vil dermed få en kraftig befolkningsvekst de nærmeste årene. Det står i sterk kontrast til SSBs framskrivninger om 1500 færre ranværinger fram mot 2050.

– Vi står overfor et vekstsjokk. Da må kommunen, fylkeskommunen og staten jobbe raskt sammen for å få bygget 2.200 nye boenheter fram mot 2030, sier ordfører Geir Waage.

Her klargjøres det for en ny bydel. Når den er ferdig skal det stå opp mot 400 nye leiligheter her. I tillegg er mange andre leilighetsbygg under oppføring, men få nye står klar før om tidligst ett år. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Har et håp

Tilbake til visningen. Sofie og Sindre har sett det de har behov for. Nå er det opp til budrunde og bankene til å bestemme om noen av dem skal få kjøpe sin første bolig.

– Jeg har et håp. Men man bør ikke legge forventningene for høyt. Man ser at det er andre som også er godt interessert, sier Sindre Østrem.

– Er du redd for at budrunden starter på 2,3 millioner og ender opp over 3 millioner?

– Jeg håper at det ikke går så høyt, da er jeg helt ute, sier han.

– Det er ganske viktig å få komme seg inn på boligmarkedet. Det er greit å ha sikkerhet i bolig. Nå blir det flere og flere som kommer hit, og da blir det mer kniving, sier Sofie Thørnquist Akselsen.