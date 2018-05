Hovedredningssentralen Nord-Norge melder tirsdag formiddag om problemer med telefonlinjene. Det jobbes på spreng med å opprette alternative kommunikasjonsformer, opplyser HRS som ikke har tid til å utdype nærmere når NRK tar kontakt.

Også Hovedredningssentralen i Sør-Norge forteller at de har merket seg feilen.

– Vi har nå opprettet samband med våre kollegaer i nord, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle, som forteller at de har gode kommunikasjonsalternativer og at feilen ikke skal ha gått utover redningsoppdraget.

Sitter i møte

Telenor bekrefter at de har fått melding om feilen og at et fagmiljø nå sitter i møte for å kartlegge svikten.

– Vi fikk melding om feilen rundt klokken 13.00. Vi jobber nå med å kartlegge situasjonen, opplyser pressekontakt Magnus Line i Telenor.

Han sier de for øyeblikket ikke har oversikt over hvor mange som er berørt, men feilen skal gjelde for flere steder i landet.

– Det er bare å beklage. Vi prøver å rette opp feilen så raskt som mulig.

Saken oppdateres.