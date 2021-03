Hotellfesten til Ap: Mente ikke å bestille suiten som endte opp som festlokale

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går avslørte NRK at flere Ap-topper deltok på en fest i en suite, til tross for stor smittespredning i Bodø.

Utover dagen kom det gjentatte unnskyldninger fra de involverte, deriblant nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran, som sa unnskyld hele syv ganger i løpet av gårsdagens Dagsnytt 18.

På tross av alle unnskyldningene var det fortsatt en del ubesvarte spørsmål.

NRK har vært i kontakt med flere kilder og tillitsvalgte i Arbeiderpartiet for å få besvarte de ubesvarte spørsmålene.

Her er det som skjedde.

Disse var på festen Ekspandér faktaboks Det var totalt åtte personer tilstede på festen lørdag kveld. Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran

Lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen

Tredjekandidat i Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen

Fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, Tor Arne Bell Ljunggren I går kveld ble NRK kjent med at Peter Eide Walseth også deltok på festen. De tre andre er ifølge nestleder i Nordland Arbeiderparti Odd Arnold Skogsholm tre delegater fra sine lokale partier. De er henholdsvis 23, 25 og 27 år og hadde en rolle i forbindelse med det tekniske under årsmøtet.

– Suiten var egentlig kontor

Arbeiderpartiet disponerte suiten «Fleinvær» gjennom helgens årsmøte. Hvorfor trengte de en suite for å gjennomføre møtet?

Arbeiderpartiet mener de aldri bestilte en suite.

Nestleder i Nordland Arbeiderparti, Odd Arnold Skogsholm. Foto: Thor-Wiggo Skille / Thor-Wiggo Skille

– Det ble bestilt et større hotellrom i forbindelse med at fylkets partisekretær skulle bruke rommet som kontor gjennom helgen, hevder nestleder, i Nordland Arbeiderparti Odd Arnold Skogsholm.

NRK har sett e-post som underbygger at det ble bestilt et «stort rom».

Partisekretæren er Tor Arne Ljunggren, som allerede har innrømt at han var en av de åtte som brukte suiten til festlokale.

– Prisen for dette rommet var den samme som et vanlig hotellrom. Det var hotellets avgjørelse at et større rom ble til en suite, forklarer han.

Totalt hadde Arbeiderpartiet åtte hotellrom tilgjengelig gjennom helgen opplyser Skogsholm.

Bestilte hotellrom for å slippe matpakke

Bodø har de strengeste smitteverntiltakene i hele Norge. Blant annet serveringssteder og restauranter er stengt.

Hotellene kan kun servere mat til sine gjester.

SCANDIC HAVET: Hotellet vises godt i bybildet i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det ble tatt en vurdering rundt dette at det kun var de som bodde på hotellet som kunne få servert mat. Var du ikke hotellgjest fikk du ikke mat. Det er ganske hektisk under årsmøtene, og det er viktig å ha tilgang på mat, forteller Skogsholm.

Pristillegget med overnatting skal ifølge nestlederen i Nordland Arbeiderparti ikke vært stort, men han kan ikke svare konkret hvor stort beløp det er snakk om.

– Kan du forstå at det virker unødvendig? Hadde det ikke holdt med matpakke?

– Det kan du si. Men det er ganske krevende å gjennomføre et slikt møte. Jeg har veldig stor respekt for dem som arrangerer et årsmøte på den måten. Det er mye som skjer med tanke på digital kommunikasjon, svarer han og legger til:

– Jeg har full forståelse for at man ønsker å gjøre det så enkelt som mulig med tanke på kost, og at det derfor ble arrangert slik.

Festen var lørdag, ikke fredag

Da Ljunggren svarte NRK om helgens fest svarte han at den var arrangert under årsmøtets første dag. Dette har skapt forvirring.

– Når Ljunggren sier at festen fant sted første dag, mener han lørdag da?

– Årsmøtet ble arrangert lørdag og søndag, ja, svarer Skogsholm.

Om festen var fredag eller lørdag virker kanskje trivielt, men Bodø kommune innførte smittevernregler fredag formiddag. Disse var gjeldende fra 24:00 fredag kveld.

Politiet har opprettet sak på hendelsen.

NRK er kjent med at det var en samling i suiten også fredag kveld, da med fem personer.

Skogsholm henviser til tidligere uttalelser vedrørende festen. Han vet heller ikke når alkoholen ble kjøpt inn.

Får ingen politiske etterspill

Skogsholm levner ingen tvil om at det som skjedde på hotellrommet var dumt, men at det nå er en privat- og politisak. Han tror også de involverte har lært. På spørsmål om han er bekymret for en eventuell ukultur svarer han følgende:

– Jeg har vært på fylkestinget siden 2019, vært på en del årsmøter rundt omkring, og jeg oppfatter ikke at det er en slik ukultur, sier han og legger til:

– Ledelsen og de tillitsvalgte i partiet er en sterk og samlet gjeng som har det fint sammen. De ønsker å jobbe sammen for å nå de målene vi har satt oss politisk.

Mandag kveld kalte Nordland Arbeiderparti inn til et ekstraordinært styremøte. Der skal stemningen ha vært trykket.

– Stemningen var slik man kan forvente. Man jobber sammen i en tett organisasjon, og vi er glade i hverandre. Det er selvfølgelig ikke til å stikke under stol at man blir skuffet. Det ble også sagt under møtet. Men vi er en sterk organisasjon, og da møtet var ferdig var vi en samlet gjeng som går videre sammen.

– Var det mye følelser?

– Det blir selvfølgelig emosjonelt for noen. Det var et sterkt, men et godt møte.

– Kan du utdype hva du legger i et sterkt møte?

– Det er et ord som er vanskelig å beskrive. Men man møter noen som har det veldig tøft, men så synes man samtidig at grunnen til at de har det tøft er selvforskyldt. Det er veldig greit å få pratet med dem på en ordentlig måte. Det opplever jeg at vår organisasjon kan gjøre på en ordentlig måte.