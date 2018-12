Hørte rop og skrik fra de skadede: – Det var fælt å se, sier beboer

Deler av boligen i Svolvær som brant natt til tirsdag, er totalskadd. Også delen av huset som ikke er direkte berørt av brannen, har store skader.

Tilstanden er kritisk for en åtte år gammel gutt, som er sendt til sykehuset i Bergen. Broren hans (10) og en ung voksen fra den andre leiligheten er innlagt ved sykehuset på Gravdal.

Det bodde åtte personer i boligen fordelt på flere leiligheter i hver etasje. Alle står nå hjemløse. To av dem som står på bar bakke, er Sverre Glad og hans 15 år gamle sønn.

– De som jeg har hørt minst ifra, er forsikringsselskapet. Men det går seg vel til, sier Glad, som selv har fikset en plass å bo for ham og sønnen. Foto: Privat

– Jeg satt og spiste kveldsmat med min sønn. Vi hørte masse bråk ute på veien, og det var mye styr. Jeg tittet såvidt ut døren for å se. Da tenkte jeg bare at det var en slags feiring blant våre nye landsmenn, sier Glad, som derfor gikk inn igjen.

– Da tok det bare ett minutt eller to før noen banket voldsomt på døra og sa vi måtte komme oss ut i full fart. Det var full fyr i huset, sier han.

Setter pris på kommunens hjelp

Det viste seg at det kun var en brannvegg som skilte mellom rommet til sønnen og der flammene sto ut av huset.

– Det er klart det er skremmende, men vi hadde ikke en anelse før vi kom ut. Og ute var det veldig masse rop og skrik på grunn av disse som hadde fått brannskader, sier Glad.

– Det var fælt å stå og se på.

Glad har satt pris på hjelpen fra kommunen, som han sier har vært raske med å tilby både bohjelp og krisehjelp.

– Det er ikke verst for oss. Vi er like hel og har det bra. Det er verst for dem som er skadet. Det er det som er trasig, sier han.

– Pass på lysene hjemme!

Yasmin Odtallah kjenner familien som er hardest rammet, og har snakket med barnemoren. Odtallah forteller at kvinnen var i sjokktilstand da hun snakket med henne over telefon.

10-åringen skal ha det etter forholdene bra, ifølge Yasmin Odtallah, som kjenner og har snakket med barnemoren til 10-åringen og den kritisk skadede 8-åringen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hun gråt, var stresset og sjokkert.

Selv var hun og hennes barn hjemme og sov da brannen oppsto.

– Jeg ble veldig redd. Min mann var ikke hjemme og ble oppringt om at huset vårt sto i brann. Etterpå ringte venninner meg for å fortelle at huset sto i brann, sier Odtallah.

Politiet kan ennå ikke slå fast hva som var brannårsaken. Men brannen i Svolvær er den tredje på en uke.

Ketil Finstad-Steira, politisjef ved Svolvær politistasjon. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ingen ble skadet da det natt til tirsdag brant i en enebolig i Digermulen. Ifølge politiet startet brannen trolig som følge av et stearinlys.

Derfor er beskjeden fra politisjef Ketil Finstad-Steira ved Svolvær politistasjon krystallklar.

– Jeg anmoder folk instendig om å passe på lys og stearinlys og så videre. Nå vil vi ikke ha flere branner her. Nå har vi hatt tre på en uke, så vi håper det stopper nå, sier han.