Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Hormonell prevensjon har fått eit dårleg rykte på sosiale medium.

Sofia Sandmo og Mathilde Leiråmo-Viksaas har begge sett videoar på TikTok som kritiserer hormonell prevensjon, men har ulike erfaringar og syn på saka.

Lege og forfattar Ellen Støkken Dahl seier at legar ser ei svartmåling av hormonell prevensjon på sosiale medium, og at dette kan føre til uønskte graviditetar og aukande aborttal.

Noko mange ikkje veit er at hormonell prevensjon kan beskytte mot kreft. P-piller kan minste sjansen for kreft i tarm, endometriet og eggstokkane.

Det siste året har hormonell prevensjon fått eit dåleg rykte på seg i sosiale medium.

I videoar på Instagram eller TikTok dukkar det opp åtvaringar frå influensarar og vanlege folk mot «å putte hormon i kroppen».

Bodskapen er at ein får det betre med å vere «naturleg» og droppe p-pillene, p-staven, spiralen og annan hormonell prevensjon.

– Eg trur ikkje eg har sett ein positiv video om prevensjon.

Det seier Sofia Sandmo (18) frå Bodø om videoane ho har sett på TikTok.

Videoane ho har sett handlar om biverknader som hjerneslag, blodpropp og kreft. I nokre videoar fortel folk om at p-piller ikkje funkar. Gjerne saman meit bilete av ein baby og kommentaren «sjå korleis det gjekk».

Skjermpdumper av ulike tiktok-profiler som alle deler videoer av motstand mot hormonprevensjon Foto: Skjermdump

– Slikt gjer eit dårleg førsteinntrykk hos yngre.Hadde eg vore veldig ung og sett dette på TikTok hadde eg tenkt at «det ikkje er nokon vits å gå på p-piller. Ein blir jo gravid uansett».

Samstundes forstår Sofia Sandmo kor noko av skepsisen kjem frå.

– Eg skjønnar det litt. Mange opplever biverknader med hormonell prevensjon, seier Sandmo.

Sjølv slutta ho på hormonell prevensjon for eit år sidan, og seier at ho fekk det betre. På same tid seier ho at det også fungerer for mange.

Og det gjer det for 20 år gamle Mathilde Leiråmo-Viksaas. Ho har gått på hormonspiral i eitt år og er nøgd med det.

Studenten frå Bodø har også sett videoane, og meiner dei kan vere skadelege.

– Ein kan jo ikkje alltid sjå kor kjeldene kjem frå.

Mathilde Leiråmo-Viksaas har prøvd fleire typar prevensjon, og hormonspiral var det Foto: Privat

– Eg har to veninner som har slutta på hormonell prevensjon. Dei ville sjå korleis kroppen fungerer utan. Eg trur kanskje dei har blitt påverka av TikTok-videoane, seier Leiråmo-Viksaas.

Ho er kritisk til det som blir spreia på plattforma.

– Denne typen sosiale medium har stor påverknadskraft. Eg trur ein skal vere litt varsam med kva ein seier til unge jenter.

– Ei svartmåling

Det er lege og forfattar, Ellen Støkken Dahl einig i.

Ho seier legar ser ei svartmåling av hormonelle prevensjon på sosiale medium.

– Der pasientar som statistisk sett hadde vore heilt fornøgde med å bruke desse preparata, unngår å prøve fordi dei fryktar konsekvensar som er uvanlege, seier Dahl.

På same tid stig aborttala i Noreg for første gang sidan 2008. I løpet av første halvvår i 2023 har det vore ein ytterlegare oppgang på 6 prosent, ifølge tal frå FHI.

Og aborttala auka mest blant kvinner i alderen 20 til 29 år.

Dette bekymrar fagfolk.

Tal frå Apotekforeininga viser at apoteka sel mindre prevensjon med hormon. Foto: Susanne Stubberud Rom / NRK

– Vi som er legar på Sex og Samfunn, og elles blant legar i Noreg, ser ein aukande skepsis knytt til hormonell prevensjon, som det er viktig å få distansert, seier Dahl.

Det er fordi konsekvensane av å velje det bort på eit grunnlag som kanskje er litt misforstått, vil ha alvorlege konsekvensar for kvinnene det gjeld, ifølge legen.

– Det blir uønskte graviditetar, aukande aborttal, og belastninga av å gå igjennom ein abort.

Men i all denne negative omtalen som hormonell prevensjon har fått, ligg der ein positiv biverknad som kanskje dei fleste ikkje veit om.

Beskyttar mot kreft

Hormonell prevensjon kan beskytte mot kreft.

– Dette er ting mange ikkje veit om. Det ein har sett, om ein skal dra fram enkelt studiar, er at p-piller kan minste sjansen for kreft i tarm, endometriet og eggstokkane, seier Dahl.

Å bruke p-piller over tid vil gi eit vern mot desse krefttypane som varar opp mot 30 år etter at ein har slutta på prevensjon, ifølge ho.

Hormonell prevensjon kan beskytte mot kreft. Foto: Susanne Stubberud Rom / NRK

Ein trur at p-piller kan forhindre så mykje som 30.000 tilfelle av eggstokkreft på verdsbasis kvart år, ifølge Dahl.

– Det er ein effekt ein tek med seg vidare.

Eggstokkreft er dødeleg kreftform.

– Dei som brukar hormonell prevensjon generelt har rundt ein halvering av risikoen for kreft i endometriet.

Skrumpar slimhinna

Når livmorslimhinna blir tjukk, så får ho mykje celleforandringar, noko som kan føre til kreft.

Slik startar overlege og gynekolog ved Sørlandet sjukehus i Arendal, Astrid Helene Liavaag når ho fortel korleis ein hormonspiral kan beskytte mot livmorkreft.

– Det hormonspiralen gjer er at han skrumpar slimhinna, som gjer at ho ikkje utvikla seg til kreft, seier Liavaag.

Gynekolog og overlege ved Sørlandet sjukehus i Arendal, Astrid Helene Liavaag seier prevensjonsmidla i dag er mykje betre enn på 70-talet. Foto: Privat

Den hinna består ifølge gynekologen av to hormon: østrogen som bygger opp slimet inne i livmora, og gestagen som bygger ned slimet i livmora. Og hormonspiral inneheld gestagen.

– Så det førebyggande her er at hormonspiralen bygger ned slimhinna, slik at ho ikkje utviklar seg til celleforandringar eller kreft, seier ho.

Dette er livmorkreft Ekspander/minimer faktaboks Livmorkreft er aukande i Noreg. Det ble registrert 817 nye tilfeller av livmorkreft i Norge i 2022, og for ti år sidan låg talet på 570. Ifølge Overlege og gynekolog ved Sørlandet sjukehus i Arendal, Astrid Helene Liavaag har vi tre hovudformer for kreft i underlivet. Det er livmorkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Og livmorkreft er det som aukar mest. Årsaken til det er økende er fordi livmorkreft førekjem nemleg når det blir auka østrogen i slimhinna. Det kan kome av høg BMI, det kan vere genetisk, og høg alder generelt, ifølge gynekologen.

Litt anna syn no

Dette har Mathilde Leiråmo-Viksaas og Sofia Sandmo ikkje høyrt om før.

– Eg trur nok det er veldig få som veit dette, seier Sandmo og legg til at dette gir eit litt anna syn på hormonell prevensjon.

Ho seier at viss ein hadde høyrt meir om alt det positive, så hadde det vore meir hjelpsamt.

– Eg får eit litt anna syn på prevensjon no, seier Sandmo.

Leiråmo-Viksaas trur at om det var slik informasjon som florerte på TikTok, hadde det hatt noko å seie.

– Det er rart at ein ikkje får nokon informasjon om dette. Det er veldig fin informasjon å ha, seier Leiråmo-Viksaas.

– Må ha godt datagrunnlag

Legen på Sex og samfunn seier at det er mange som har slutta på prevensjon, og som nesten er meir redd for biverknadane enn graviditet.

– Den første positive biverknaden av hormonprevensjon er at ein ikkje blir gravid. Og det blir nesten litt gløymt, seier lege Ellen Støkken Dahl. Foto: Anne Valeur

– Eg respekterer alle kvinner som har opplevd noko og som ønskjer alternativ. Det er ditt eige val kva du vil bruke. Men ein må ha med seg eit så godt datagrunnlag som mogleg inn i den samtalen, seier Dahl.

Ho vil at pasientar skal velje prevensjonsmiddel på eit godt og sikkert kunnskapsgrunnlag.

– Ein må ha med dei positive sidene, dei negative sidene og risikoane. Og når ein har alt det på bordet, kan ein velje fritt.

Det meiner ho at ein ikkje får på desse små snuttane på TikTok.