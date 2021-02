Hoppkometen mister sannsynligvis OL etter stygt fall: – Veldig tungt

– Jeg skal opereres onsdag morgen på St. Olavs i Trondheim. Bildene viser at både korsbånd og leddbånd er røket.

I tillegg har Eirin fått påvist en skade på menisken. Samlet medfører dette at Kvandal er ute med skade og opptrening i over et helt år.

Dermed ryker sannsynligvis de olympiske lekene i Beijing – som går av stabelen februar 2022.

Tungt

Kvandal befinner seg for tiden hjemme i Mosjøen. De siste dagene har hun brukt på å la nyheten synke inn.

– Jeg tok det veldig tungt først, da jeg hadde sett frem til OL. Det ser mørkt ut akkurat nå, men jeg skal prøve å komme meg tilbake til da, sier hun og legger til:

– Da jeg fikk nyheten var det først veldig tungt. Men så fikk jeg tenkt over det, og det var egentlig litt som forventet.

SE FALLET: Her faller Eirin stygt. Video med tillatelse fra TV 2. Du trenger javascript for å se video. SE FALLET: Her faller Eirin stygt. Video med tillatelse fra TV 2.

En korsbåndsskade holder vanligvis en utøver ut av drift i omtrent et år. Kvandal tar utgangspunkt i at dette gjelder også for henne. Hun understreker at det ikke er snakk om å gi seg.

Hun skal tilbake i hoppbakken.

– Jeg skal gjøre jobben som kreves for å komme meg tilbake. Dette er absolutt ikke det siste folk har sett av meg i en hoppbakke.

Angrer ikke

I januar sjokkerte Kvandal hele verdenseliten med å vinne hopprennet i Ljubno i Slovenia. før dette hadde hun aldri tatt poeng i verdenscupen.

Kun noen dager senere falt hun stygt i Hinzenbach etter at hun trakk til seg beina for tidlig i landingen.

– Det er samme tabbe som jeg har gjort et par ganger i det siste, sa hun til NRK.

– Var du klar for å hoppe i så store bakker?

– Det handler ikke om hvor stor bakken er. Det handler mer om at jeg tok for store steg med tanke på fart. Men jeg følte meg klar for det, svarer hun kontant og legger til:

– Jeg kan selvfølgelig i etterkant tenke at det var feil, men jeg følte det var det riktige valget den dagen.

– Du vurderer ikke å legge opp nå?

– De hadde vært lett å legge opp, men det er skihopper jeg skal være. Jeg trives så godt med dette at jeg må prøve å komme meg tilbake.

Kvandal er krystallklar på at den tøffe perioden som nå venter ikke skal stoppe henne.

– Fokuset ligger fremover. Hva kan jeg selv gjøre for å komme meg raskt tilbake i bakken. Det er selvfølgelig ikke artig, men det er ikke noe annet å gjøre enn å tenke fremover.