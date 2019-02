Hoppsporten sliter – Anna (15) må reise 20 mil for å trene

HOPPJENTE: Anna Pedersen (15) fra Bodø er aktiv skihopper – den eneste i Nordland nord for Saltfjellet. Den foreløpige rekorden er på 36 meter. Målet er å kunne hoppe over hundre. – Det skal jeg klare dersom jeg kommer inn i et godt hoppmiljø, sier hun.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK