Hollywood-stjerne med tydelig beskjed til Erna Solberg på Instagram

Bildet som ble delt av ingen ringere enn filmstjerne og miljøaktivist Leonardo DiCaprio på bildedelingstjenesten Instagram i går, har fått nærmere en halv million likerklikk og tusenvis av kommentarer.

– Da jeg så bildet ble jeg utrolig glad. Vi trenger all den støtte vi kan få, sier Ingrid Skjoldvær.

Hun sitter i styret i Folkeaksjonen og er leder for Natur og Ungdom, som har et sterkt engasjement for oljevern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Dette er definitivt noe av det største som har skjedd, når vi snakker om engasjement fra kjente personligheter. At DiCaprio støtter saken er en stor nyhet og veldig kult.

Se bildet nederst i saken.

Ber om at folk sier fra til den norske regjeringen

Det var Lofotposten som meldte om saken først ettermiddagen lille julaften. Med et bilde fra Lofoten lyder budskapet:

– Den norske regjeringen vurderer å lete etter olje- og gass i et av de viktigste kaldtvannsområdene i verden.

Topp med engasjement fra Hollywood, konstaterer Ingrid Skjoldvær. Foto: Amanda Iversen Orlich

Etterfulgt av en oppfordring om at så mange som mulig må gi klar beskjed til statsminister Erna Solberg om at fjordene i nord holdes fri for olje.

Bildet er en redelig fra Instagram-kontoen SeaLegacy, som ifølge egne nettsider er navnet på et kollektiv bestående av erfarne fotografer og filmskapere som jobber «på vegne av havene våre».

Fotografiet fra Lofoten er tilsynelatende et ledd i en serie bilder under navnet «12 Dreams of Christmas» hvor SeaLegacy-gjengen deler sine juleønsker for havet.

Kan skape press på politikerne

Men om engasjement fra Hollywood kan skape noen dreining i debatten her hjemme, er ikke Ingrid Skjoldvær så sikker på.

– Jeg tror ikke Erna Solberg vil endre mening av den grunn. Men at kjente engasjerer seg kan bidra til at flere får øynene opp for saken. Både her hjemme og i utlandet.

– Men hvem vet, dette kan kanskje bidra til å sette litt press på politikerne, slik at de endrer mening, avslutter Skjoldvær.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ingrid Skjoldvær fra Natur og Ungdom og Halvard Raavand fra Greenpeace protesterer med håndbannere foran oljeplattformen Goliath ved en tidligere anledning. Foto: Greenpeace /

.