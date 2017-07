Holder møte om oppfølgingstiltak

Om litt over en måned arrangerer Fylkesmannen i Nordland et åpent informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er oppfølgingstiltak etter overgrepene i Tysfjord. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen.