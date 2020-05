– Det er skuffende. Her må det offentlige være på tilbudssiden, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).

Det er historien til Stine (24) fra Bjerkvik i Nordland, som har fått Hagebakken til å reagere.

Da NRK-serien Helene sjekker inn besøkte institusjonen RIBO i Saltdal var Stine en av beboerne. Som 12-åring fikk hun diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Men ansatte på RIBO mente diagnosen måtte være feil og hun ble utredet på nytt.

De fikk rett. I januar i år ble Stine endelig kvitt diagnosen.

– Jeg føler meg helt ør. At jeg plutselig ikke har diagnosen lenger er så rart. Det er som jeg er i ammetåka, sa hun etter at resultatet var klart.

Omstridt metode

Fra 2003 til 2009 ble evnetesten WISC lll brukt ved diagnostisering av tusenvis av barn og unge. Den ble også brukt da Stine fikk sin diagnose. Metoden har fått mye kritikk og er ikke i bruk i dag.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) vil at alle barn og unge som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet gjennom en omstridt test, må få ny vurdering. Foto: Stortinget

Hagebakken mener det er begått en urett mot alle som ble diagnostisert med samme metode som Stine. I et brev til helseminister Bent Høie (H) ber han om at alle som ble testet med metoden, må få tilbud om en ny vurdering.

Men det bli neppe aktuelt.

I svaret fra Høie går det fram at de som ønsker en ny vurdering, selv må ta kontakt med helsetjenesten. Han sier at i forbindelse med Tolga-saken, ble det informert på Helsedirektoratet.no om hvordan man kan klage på en diagnose.

Høie skriver også at han har tillit til at helsetjenesten vil gjøre nye vurderinger der det er tvil om diagnosen er korrekt.

Det finnes ingen sentral oversikt over hvor mange personer i Norge dette gjelder.

Helseminister Bent Høie (H) mener de som vil ha en ny vurdering, må kontakte helsetjenesten selv. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Hagebakken er ikke fornøyd med svaret. Han er redd for at det kun er de som har ressurssterke folk rundt seg som vil nå fram.

– Dette betyr at folk må kjempe selv for å få en ny vurdering. Statsråden må ta disse menneskene sine utfordringer og situasjon på alvor.

Vil ha flere tester for å sikre rett diagnose

Diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet kan være vanskelig å stille. Hagebakken sier man i dag vet mer om hvordan både dårlig psyke og stress i omgivelsene, kan påvirke evnetestene negativt.

Han vil derfor at det skal stilles krav til at testing gjøres på gjentatte tidspunkt for å sikre rett diagnose.

Helseminister Høie sitt svar på dette er at Helsedirektoratet i fjor foreslo at det utarbeides en nasjonal retningslinje for utredning og diagnostisering av utviklingshemming. Hvorvidt det skal være et krav med gjentatt testing, kan vurderes i utarbeidelsen av en slik retningslinje, skriver Høie.